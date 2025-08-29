Habertürk
Habertürk
        Luvcat, İstanbul'a geliyor

        Luvcat, İstanbul'a geliyor

        "PSM Loves Summer by %100 Müzik" serisi, rock'n'roll'un yükselen yıldızı, İngiliz sanatçı Luvcat'i 4 Eylül'de Zorlu PSM'deki konseriyle devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 01:22 Güncelleme: 29.08.2025 - 01:22
        Luvcat, İstanbul'a geliyor
        Zorlu PSM’nin her yaz düzenlediği ve uluslararası sanatçıları yaz boyunca ağırladığı “PSM Loves Summer by %100 Müzik” serisi kapsamında, kısa sürede uluslararası sahnede adından söz ettiren İngiliz sanatçı Luvcat, Türkiye’deki ilk konseri için 4 Eylül akşamı Zorlu PSM’de sahne almaya hazırlanıyor.

        Romantizm ve rock’n’roll’u kendine özgü bir hikâye anlatıcılığıyla harmanlayan Luvcat, ilk teklisi ‘’Matador’’ ile tutkulu aşkları ve melankolik hayal dünyalarını işlediği şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, kısa sürede hızlı bir yükseliş yakaladı.

        Ardından yayımladığı ikinci teklisi “He’s My Man” ile gotik romantik tarzını pekiştiren sanatçı, 31 Ekim’de yayımlanacak ilk albümü ve albümün adını taşıyan yeni teklisi “Vicious Delicious” ile müzikseverleri teatral bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

        Müziğinde yer verdiği karakteristik yaylılar, özgün synth dokunuşları ve sahnedeki performansıyla Luvcat'ın Türkiye’de ilk kez müzikseverlerle buluşacağı konserin biletleri Passo.com.tr'de satışa çıktı.

