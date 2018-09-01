Luzern - Grasshoppers düellosu

Luzern ve Grasshoppers, 02 Eylül 2018 Pazar günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Luzern 6 puanla 7. sırada, Grasshoppers 4 puanla 9. sırada bulunuyor. Luzern son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Grasshoppers son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 664. İddaa'da Luzern kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Grasshoppers kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Luzern önceki hafta Basel mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Grasshoppers, Young Boys karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Luzern, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Luzern, kendi sahasında 6 gol attı, 7 gol yedi.

Grasshoppers, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Grasshoppers 4 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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