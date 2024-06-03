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        Maaşlar erken yatar mı? Emekli ve memur maaşları Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı?

        Bu yıl 16-19 Haziran 2024 tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı'na artık kısa bir süre kaldı. Bu bağlamda gözler "Maaşlar erken yatar mı? Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?" sorularına çevrildi. İşte, memur ve emekli maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri takvimi hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 14:37 Güncelleme: 04.06.2024 - 20:54
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        Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, memur ve emekliler maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Bayram hazırlıkları başlamışken; ihtiyaçların karşılanabilmesi adına bu konuda yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı öncesi emekli ve memur maaşları erken yatacak mı? İşte, konuya dair detaylar...

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        MAAŞLAR ERKEN YATAR MI?

        Emekli ve memur maaş ödemelerinin öne çekilip bayramdan önce ödeneceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz dini bayramlarda maaş ödemeleri, bayram tarihine göre öne çekilmişti.

        Bu bilgiler ışığında Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ödemelerin bu tarihlerden hemen önce yapılabileceği ihtimali bulunuyor. Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

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        MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

        Memur maaşları, her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Ancak bu bayramda maaşın Cumartesi gününe denk gelmesi ve Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle ödemelerin 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

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        EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

        Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor. Bayram tarihi ile maaş ödenme tarihi çakıştığı için emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.

        Normal şartlarda da emekli vatandaşların, maaşları bayram öncesi ödeniyor.

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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        4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.

        Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

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        Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.

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