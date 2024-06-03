Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, memur ve emekliler maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Bayram hazırlıkları başlamışken; ihtiyaçların karşılanabilmesi adına bu konuda yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı öncesi emekli ve memur maaşları erken yatacak mı? İşte, konuya dair detaylar...