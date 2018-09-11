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Mabel Matiz kimdir? Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'e neden soruşturma başlatıldı?

Mabel Matiz, bugün hem sosyal medyanın hem gündemin konusu oldu. Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in, 'Ya Bu İşler Ne' isimli klibinde kullanılan '1 dolar' FETÖ soruşturmasına yol açtı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Matiz, İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi. Peki Mabel Matiz kimdir?

11.09.2018 - 08:49 | Güncelleme:

Ünlü sanatçı Mabel Matiz 'Ya Bu İşler Ne' klibinde cebinden çıkarttığı dolarları etrafa saçtı. Durum, Mabel'in örgüte destek vermek amacıyla klibinde 1 dolar kullandığını iddia eden bir vatandaş tarafından ihbar edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne giden Mabel Matiz, klibin yapımcısı tarafından hazırlandığını ve kurgusunun kendisi tarafından yapılmadığını ileri sürdü. Mabel Matiz, amacının örgüte destek vermek olmadığını kaydetti. Soruşturma devam ediyor. Peki Mabel Matiz kimdir?

MABEL MATİZ KİMDİR?

Fatih Karaca, bilinen adıyla Mabel Matiz, Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve eski diş hekimi. Adı, Kumral Ada Mavi Tuna romanında yer alan "Tuna" karakterinin takma adı "Mabel" ve çok sarhoş, düşkün kimse anlamlarına gelen Eski Yunanca kökenli kelime matizin birleşiminden oluşur.

Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımı olan Karaca 31 Ağustos 1985 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu ve liseyi Erdemli'de okumuş, üniversite eğitimini ise 2003-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi diş hekimliği bölümünde almıştır. Çocukluk yıllarını, kendisine müzikal anlamda çok katkısı olduğunu ifade ettiği Erdemli'de geçirmiştir. 2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesi insan hakları hukuku bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimini 2014'te yarıda bırakmıştır.

Müzik eğitimine üniversite zamanlarında aldığı gitar ve şan dersleri ile başlayan Mabel Matiz, ilk bestelerini de üniversite yıllarında yapmıştır. 2008'den bu yana kariyerini sürdüren sanatçı ilk şarkılarını kişisel ev kayıtları şeklinde oluşturmuş, bu şarkıları MySpace sayfası üzerinden anonim olarak yayınlamıştır. Mabel Matiz, şarkılarına ilgi gösteren Engin Akıncı ile tanışarak ilk albümünün hazırlıklarına başlamış, bu kapsamda proje dahilinde Alper Gemici ve Alper Erinç ile bir araya gelerek albüm için stüdyoya girmiştir.

Sahne adıyla aynı ilk albümü Mabel Matiz 11 Mayıs 2011'de piyasaya çıkmıştır ve bu albümden 5 şarkıya klip çekilmiştir.

Mabel Matiz'in, bütün aranjmanları Can Güngör ve Cihan Mürtezaoğlu’na ait olan, Mete Özgencil ve Yıldız Tilbe'nin katkılarıyla hazırladığı ikinci albümü[8] Yaşım Çocuk 5 Ocak 2013'te piyasaya sürülmüştür. Albüm; Zor Değil, Aşk Yok Olmaktır, Yaşım Çocuk, Alaimisema gibi şarkılarıyla oldukça ses getirmiş, birçok ödül almış ve Milliyet Sanat Dergisi okurları tarafından "Yılın Albümü" seçilmiştir. Sanatçının, aynı yıl yayınlanan Aysel'in albümünde seslendirdiği Sultan Süleyman cover'ı tüm zamanların başarılı Türkçe cover yorumlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Mabel Matiz 2013 yılı sonunda GQ Türkiye dergisinin Men Of The Year ödüllerinde "Yılın Müzisyeni" ödülüne layık görülmüştür. Sonraki yıl Yaşım Çocuk albümünde yer alan "Alaimisema" şarkısı 14 Temmuz 2014'te Radio Edit versiyonuyla single olarak yeniden yayınlanmış, kendi albümleri dışında Teoman, Göksel, Ayşegül Aldinç, Özge Fışkın, Burcu Tatlıses, Ceyl'an Ertem gibi sanatçıların albümlerinde söz yazarı ve besteci olarak da bulunmuştur.

13 Şubat 2015 tarihinde ise Can Güngör prodüktörlüğünde kaydettiği 3. albümü Gök Nerede'yi yayınlamıştır.

Mabel Matiz (2011)
Yaşım Çocuk (2013)
Gök Nerede (2015)
Maya (2018)

ÖDÜLLERİ

Yıl Ödül Töreni Kategori Sonuç
2013 Haliç Üniversitesi 2013'ün En'leri Ödülleri Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı Kazandı
2014 Ege Üniversitesi 3.Medya Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Kazandı
12.YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri En Beğenilen Erkek Şarkıcı Kazandı
2.Türkiye Müzik Ödülleri En İyi Cover (Sultan Süleyman)
11.Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Cover/Uyarlama Şarkı (Sultan Süleyman) Kazandı
GQ Men Of The Year Ödülleri Yılın Müzisyeni Kazandı
41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Solist Kazandı
2015 12.Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Albüm (Gök Nerede) Kazandı
1.Gossip Time Yıl Sonu Ödülleri En İyi Erkek Şarkıcı[9] Kazandı
2016 14.YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri En Beğenilen Erkek Şarkıcı Kazandı
5.TURKMSIC Yılın En'leri Ödülleri Yılın En İyi Şarkısı (Gel) Kazandı
7.KTÜ Medya Ödülleri En Beğenilen Erkek Ses Sanatçısı Adaylık
Yılın En Hit Şarkısı (Gök Nerede) Adaylık
En Beğenilen Albüm (Gök Nerede) Adaylık
2.Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Erkek Sanatçı Adaylık
Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri En İyi Albüm (Gök Nerede) Adaylık
En İyi Şarkı (Gel) Adaylık
En İyi Cover (Bir Hadise Var) Kazandı



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