Maç programı 12 Ekim 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Günün UEFA Uluslar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu maçları kaçırmak istemeyenler "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. 12 Ekim 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 12 Ekim 2024 Cumartesi bugünkü maçlar listesi...
UEFA Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan karşılaşmaların ardından gözler (12 Ekim Cumartesi) bugün oynanacak maçlara çevrildi. Bu kapsamda futbolseverler "Bugün kimin maçı var?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
12 EKİM CUMARTESİ MAÇ TAKVİMİ
A Ligi 1. Grup
19.00 Hırvatistan- İskoçya (TV 8.5) şifresiz
21.45 Polonya- Portekiz (TV 8.5) şifresiz
A Ligi 4. Grup
21.45 İspanya- Danimarka (EXXEN)
21.45 Sirbistan- İsviçre (EXXEN)