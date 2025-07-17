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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 17 TEMMUZ 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugün oynanacak maçlar listesi

        Maç programı 17 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu için geri sayım devam ederken transfer sürecinde takımların kadrolarını güçlendirme ve eksiklerini giderme çabaları da tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezon öncesi takımların hazırlık maçları yakından takip edilirken bugün de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 17 Temmuz 2025 maç programı ve mücadelelerin başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 10:43 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:43
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        1

        Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kalırken takımlar da hazırlık maçlarına devam ediyor. 17 Temmuz Perşembe günü oynanacak hazırlık maçları, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün ayrıca UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 1. eleme turu maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri.

        2

        17 TEMMUZ MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Hazırlık

        17:00 Başakşehir FK - Fortuna Düsseldorf

        17:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

        19:30 Beşiktaş - Petrzalka 1898 | HT Spor

        22:00 Fenerbahçe - Portimonense | S Sport Plus

        3

        UEFA Avrupa Ligi - 1. Eleme Turu

        19:00 Aktobe - Legia Varşova

        19:00 Ilves Tampere - Shakhtar Donetsk

        20:00 Hacken - Spartak Trnava

        20:30 CFR Cluj - Paksi SE

        21:00 Celje - Sabah

        21:00 Hapoel Beer Sheva - Levski Sofia

        21:00 Prishtina - FC Sheriff

        22:00 FK Partizan - AEK Larnaca

        4

        UEFA Konferans Ligi - 1. Eleme Turu

        18:00 BFC Daugavpils - Vllaznia Shkoder

        19:00 FC Santa Coloma - Borac Banja Luka

        19:00 FC Flora Tallinn - Valur

        19:00 HJK Helsinki - NSI Runavik

        19:00 Rabotnicki - Torpedo Zhodino

        19:00 Pyunik - Tre Fiori

        19:00 Ordabasy Shymkent - Torpedo Kutaisi

        19:00 Dila Gori - Racing FC

        19:00 Hegelmann Litauen - St Patricks

        19:30 Paide Linnameeskond - Magpies

        20:00 F91 Diddeleng - Atletic Club DEscaldes

        20:00 Penybont - Kauno Zalgiris

        20:00 Petrocub - Birkirkara

        20:00 Haverfordwest County - Floriana

        20:00 Sileks - Decic Tuzi

        20:30 Koper - Zeljeznicar

        21:00 Partizani Tirana - Nomme JK Kalju

        21:00 Neman Grodno - Urartu

        21:30 Dinamo Brest - Sutjeska Niksic

        21:45 KI Klaksvik - SJK Seinajoki

        21:45 Vikingur R. - Malisheva

        21:45 Cliftonville - St Josephs

        22:00 La Fiorita - Vardar Skopje

        5

        Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Çeyrek Final

        22:00 İsveç - İngiltere

        6
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