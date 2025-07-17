Maç programı 17 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu için geri sayım devam ederken transfer sürecinde takımların kadrolarını güçlendirme ve eksiklerini giderme çabaları da tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezon öncesi takımların hazırlık maçları yakından takip edilirken bugün de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 17 Temmuz 2025 maç programı ve mücadelelerin başlangıç saatleri.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kalırken takımlar da hazırlık maçlarına devam ediyor. 17 Temmuz Perşembe günü oynanacak hazırlık maçları, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün ayrıca UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 1. eleme turu maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri.
17 TEMMUZ MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Hazırlık
17:00 Başakşehir FK - Fortuna Düsseldorf
17:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
19:30 Beşiktaş - Petrzalka 1898 | HT Spor
22:00 Fenerbahçe - Portimonense | S Sport Plus
UEFA Avrupa Ligi - 1. Eleme Turu
19:00 Aktobe - Legia Varşova
19:00 Ilves Tampere - Shakhtar Donetsk
20:00 Hacken - Spartak Trnava
20:30 CFR Cluj - Paksi SE
21:00 Celje - Sabah
21:00 Hapoel Beer Sheva - Levski Sofia
21:00 Prishtina - FC Sheriff
22:00 FK Partizan - AEK Larnaca
UEFA Konferans Ligi - 1. Eleme Turu
18:00 BFC Daugavpils - Vllaznia Shkoder
19:00 FC Santa Coloma - Borac Banja Luka
19:00 FC Flora Tallinn - Valur
19:00 HJK Helsinki - NSI Runavik
19:00 Rabotnicki - Torpedo Zhodino
19:00 Pyunik - Tre Fiori
19:00 Ordabasy Shymkent - Torpedo Kutaisi
19:00 Dila Gori - Racing FC
19:00 Hegelmann Litauen - St Patricks
19:30 Paide Linnameeskond - Magpies
20:00 F91 Diddeleng - Atletic Club DEscaldes
20:00 Penybont - Kauno Zalgiris
20:00 Petrocub - Birkirkara
20:00 Haverfordwest County - Floriana
20:00 Sileks - Decic Tuzi
20:30 Koper - Zeljeznicar
21:00 Partizani Tirana - Nomme JK Kalju
21:00 Neman Grodno - Urartu
21:30 Dinamo Brest - Sutjeska Niksic
21:45 KI Klaksvik - SJK Seinajoki
21:45 Vikingur R. - Malisheva
21:45 Cliftonville - St Josephs
22:00 La Fiorita - Vardar Skopje
Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Çeyrek Final
22:00 İsveç - İngiltere