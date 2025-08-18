Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 18 Ağustos Pazartesi maç programı belli oldu. Bu akşam Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Kupası ve Almanya Kupası’nda birbirinden kritik maçlar oynanacak. Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 18 Ağustos 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...