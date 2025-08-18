Habertürk
        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 18 AĞUSTOS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 18 Ağustos Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Kupası ve Almanya Kupası'nda heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 18 Ağustos 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...

        Giriş: 18.08.2025 - 11:00 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:01
        Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 18 Ağustos Pazartesi maç programı belli oldu. Bu akşam Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Kupası ve Almanya Kupası’nda birbirinden kritik maçlar oynanacak. Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 18 Ağustos 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...

        MAÇ PROGRAMI 18 AĞUSTOS 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol Süper Lig

        21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Bein Sports 1)

        Trendyol 1. Lig

        21.30 Amed SK-Erzurumspor FK (Bein Sports 2, TRT Spor)

        İngiltere Premier Lig

        22.00 Leeds United-Everton (Bein Sports 3)

        La Liga

        22.00 Elche-Real Betis (S Sport Plus, S Sport)

        İtalya Kupası

        17.30 Spezia-Sampdoria

        19.45 Udinese-Carrarese

        20.15 Torino-Modena

        Almanya Kupası

        17.00 Dynamo Dresden-Mainz

        17.00 Preußen Münster-Hertha Berlin

        17.00 Schweinfurt 05-Fortuna Düsseldorf

        19.45 Rot-Weiss Essen-Borussia Dortmund

