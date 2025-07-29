Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 29 Temmuz Salı maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş heyecanı başlayacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 29 Temmuz 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...