Maç sonu 3'lüsü Sacha Boey'dan
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, İstanbulspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.
Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 1-0'lık skorla yendi.
Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırdı.
Futbolcular daha sonra tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla beraber kutladı.
Müsabakada başarılı performans sergileyen Fransız futbolcu Sacha Boey ayrıca taraftarların isteği kırmadı ve 3’lü çektirdi.