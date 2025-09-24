Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe MAÇ SONUCU: Dinamo Zagreb: 3 - Fenerbahçe: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Dinamo Zagreb: 3 - Fenerbahçe: 1

        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin tek golünü 25. dakikada Sebastian Szymanski attı. Ev sahibi ekibin golleri ise; 21 ve 50. dakikada Drena Beljo ve 90+5. dakikada Monsef Bakrar'dan geldi. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasını puansız kapattı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.09.2025 - 20:50 Güncelleme: 25.09.2025 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya tatsız başlangıç!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

        Hırvatistan ekibi 21. dakikada Drena Beljo ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'de ise Sebastian Szymanski, 25. dakikada skora dengeyi getirdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve iki takım 1-1'lik skorla soyunma odasına gitti.

        İkinci yarıda ise ev sahibi ekipte Drena Beljo, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. 90+5. dakikada ise Monsef Bakrar, karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-1. Aradığı golleri bulamayan Fenerbahçe, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

        Bu sonuçla birlikte temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasını puansız kapattı.

        REKLAM

        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Fransa ekibi Nice'i sahasında konuk edecek.

        FRED İLK KEZ YEDEK BAŞLADI

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred Rodrigues, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmaya yedekler arasında başladı.

        Sarı-lacivertli takım, bu sezon 6'sı ligde 4'ü Avrupa'da olmak üzere 10 resmi karşılaşmaya çıkarken, Fred bu müsabakaların hepsinde ilk 11'de yer almıştı.

        Domenico Tedesco, deneyimli oyuncuyu Dinamo Zagreb karşısında ilk kez yedek soyundurdu.

        NENE 3 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

        Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, 3 resmi maç sonra 11'e döndü.

        Sarı-lacivertli takıma büyük umutlarla ve yüksek maliyetle transfer edilen 22 yaşındaki oyuncu, son olarak Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev almıştı.

        REKLAM

        Ardından Trabzonspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Nene, puan kaybedilen Alanyaspor maçında ise statü nedeniyle görev alamamıştı. Kanat oyuncusu, Kasımpaşa maçında da kadroda olmasına karşın süre bulamamıştı.

        ZAJC ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADAYDI

        Eski Fenerbahçeli oyuncu Miha Zajc, sarı-lacivertli ekibe karşı yeni takımıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

        Fenerbahçe'de 7 sezon forma giyen ve inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Sloven orta saha, söz konusu süreçte 2 sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçirmişti.

        Sezon başında yeniden takıma dönen Zajc, bonservisiyle Dinamo Zagreb'in yolunu tutmuştu.

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VARDI

        Fenerbahçe'de 3 oyuncu Dinamo Zagreb karşısında takımını yalnız bıraktı.

        Sarı-lacivertlilerde cezalı Anderson Talisca'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Edson Alvarez kadroda yer almadı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        REKLAM

        16. dakikada Dinamo Zagreb etkili geldi. Lisica, hücum yönünün sağında Brown'dan kaptığı topu yay üzerinde bulunan Zajc'a aktardı. Zajc'ın gelişine şutunda, top üstten auta gitti.

        21. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Szymanski'nin çıkarken kaptırdığı topla sağdan gelişen atakta altı pasın önünde oluşan karambolde Çağlar'dan seken top, Beljo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun tek dokunuşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

        24. dakikada Nene'nin pasında Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.

        25. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağdan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Skriniar'ın sektirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Yay üzerinde Szymanski, önünde kalan topu gelişine vuruşla filelere gönderdi: 1-1

        İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

        50. dakikada Dinamo Zagreb yeniden öne geçti. Orta sahada kazandığı topla Fenerbahçe ceza sahası önüne kadar kat eden Valincic, solda müsait durumda bulunan Hoxha'yı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan şutuna altı pasta Beljo ayak koydu ve topu ağlara gönderdi: 2-1

        62. dakikada Semedo'nun pasında Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci iki hamlede top ugüçlükle kontrol etti.

        85. dakikada İrfan Can Kahveci'nin arka direğe etkili ortasına hareketlenen Oğuz Aydın'ın altı pasın solundan vuruşunda, top kaleye paralel auta gitti.

        90+5. dakikada Dinamo Zagreb bir gol daha buldu. Ceza sahasının sağından Bakrar'ın uzak direğe yerden şutunda top filelere gitti: 3-1

        Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        Stat: Maksimir

        Hakemler: Jerome Brisard, Alexis Auger, Erwan Finjean (Fransa)

        Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc (Dk. 90+3 Varela), Misic, Lisica (Dk. 75 Bakrar), Ljubicic (Dk. 75 Stojkovic), Hoxha (Dk. 90 Villar), Beljo (Dk. 75 Kulenovic)

        Fenerbahçe: Ederson, Çağlar Söyüncü (Dk. 59 Fred), Skriniar, Oosterwolde, Brown, Semedo,​​​​​​​ Szymanski (Dk. 71 İrfan Can Kahveci), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 83 Cenk Tosun), Nene (Dk. 71 Oğuz Aydın), En-Nesyri

        Goller: Dk. 21 ve 50 Beljo, Dk. 90+5 Bakrar (Dinamo Zagreb), Dk. 25 Szymanski (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 39 Tedesco (Yedek kulübesinde), Dk. 43 Oosterwolde, Dk. 90 Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Dk. 41 Beljo, Dk. 45 Valincic (Dinamo Zagreb)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        Mahkeme durdurulmasına hükmetti, YSK'dan devam kararı
        Mahkeme durdurulmasına hükmetti, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Altın nereye?
        Altın nereye?