        MAÇ SONUCU: Kahta 02 Spor: 3 - Kasımpaşa: 1

        MAÇ SONUCU: Kahta 02 Spor: 3 - Kasımpaşa: 1

        Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kasımpaşa, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

        Giriş: 29.10.2025 - 15:00 Güncelleme: 29.10.2025 - 15:00
        Süper Lig ekibi, kupada BAL ekibine elendi!
        Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor'a konuk oldu. Kahta İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı BAL ekibi Kahta 3-1'lik skorla kazandı.

        Karşılaşmaya genç oyuncuları ile çıkan Kasımpaşa, 10. dakikada Bahtiyar Aras Özden ile 1-0 öne geçti.

        Kahta 02 Spor, 20. dakikada Yusuf Fırat ile 1-1'lik eşitliği sağladı.

        Ev sahibi Kahta 02 Spor, 41. dakikada Ahmet Tuna Akıl ile bir gol daha bularak 2-1 öne geçti.

        Kahta, 90+3'te Berkay Ceylan ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı.

        Kahta 02 Spor, bu sonucun ardından kupada tur atladı. Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

