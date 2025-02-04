MAÇ SONUCU: Konyaspor: 3 - Eyüpspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Konyaspor sahasında Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Danijel Aleksic, 48. dakikada Melih Bostan ve 90+8. dakikada Alassane Ndao kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise 85. dakikada Mame Thiam'dan geldi.

Mücadele, Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlanırken ilk haftada Çorum FK'yı da deplasmanda yenen 1-0 yenen Yeşil-Beyazlılar, kupada ikide iki yaparak 6 puana ulaştı.

İlk haftada evinde Boluspor'u 1-0 mağlup eden Eyüpspor ise bu sonucun ardından 3 puanda kaldı.

Konyaspor, kupanın bir sonraki maçında Galatasaray'a konuk olacak. Eyüpspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Trabzonspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Melih Bostan'ın ara pasına hareketlenen Prib'in yerden şutunda kaleci Birkan Tetik, topa hakim oldu.

25. dakikada kaleci Birkan Tetik'in kısa düşen pasında topu önünde bulan Melih Bostan'ın, müsait pozisyonda yerden şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.

45+2'inci dakikada ev sahibi takım öne geçti. Umut Nayir'in pasında Aleksic'in bekletmeden sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

48. dakikada defanstan gelen topu önünde bulan Melih Bostan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

78. dakikada Thaim'ın pasında Emre Mor ceza sahası içinde rakibini de çalımlayarak vuruşunda kaleci Deniz Ertaş topu ayaklarıyla çıkardı.

85. dakikada Eyüpspor golü buldu. Robin Yalçın'ın ortasında Thaim'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

90+7'inci dakikada topla hareketlenen Pedrinho'nun vuruşunda kaleci Birkan Tetik'ten dönen topu Keyta, Ndao ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinden aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma, Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Gürcan Hasova, Sabri Öğe, Mehmet Dura

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Calusic (Dk. 64 Bazoer), Abdurrahman Üresin (Dk. 64 Utku Eriş), Yasir Subaşı (Dk. 82 Guilherme), Oğulcan Ülgün (Dk. 64 Ndao), Prip, Aleksic, Melih Bostan (Dk. 69 Pedrinho), Keyta, Umut Nayir

ikas Eyüpspor: Birkan Tetik, Melih Kabasakal, Umut Meraş, Dorukhan Toköz (Dk. 65 Robin Yalçın ), Claro, Caner Erkin (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Stepanenko (Dk. 74 Umut Bozok), Halil Akbunar (Dk. 65 Emre Mor), Yalçın Kayan, Ampem, Thaim

Goller: Dk. 45+2 Aleksic, Dk. 48 Melih Bostan, Dk. 90+7 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 85 Thaim (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Abdurrahman Üresin, Dk. 59 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+3 Bazoer, Dk. 90+4 Deniz Ertaş, Dk. 90+6 Keyta (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90+3 Ampem, Dk. 90+6 Emre Mor (ikas Eyüpspor)