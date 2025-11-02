Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol MAÇ SONUCU: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 85 - Aliağa Petkimspor: 89 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 85 - Aliağa Petkimspor: 89

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-85 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 17:00 Güncelleme: 02.11.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece'yi devirdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-85 yendi.

        Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, ligdeki 3. galibiyetini aldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 6. maçından da mağlup ayrıldı.

        Salon: Gazanfer Bilge

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 10, Yiğit Özkan, De Vries 16, Bruinsma 18, Bandaogo 7, Metin Türen, Pipes 18, Doğan Şenli 14, Johnson 2

        Aliağa Petkimspor: Efianayi 11, Utomi 7, Floyd 2, Scrubb 16, Troy Selim Şav 1, Franke 23, Blumbergs 11, Yunus Emre Sonsırma 2, Sajus 16

        REKLAM

        1. Periyot: 18-19

        Devre: 45-41

        3. Periyot: 63-67

        Beş faulle çıkanlar: 31.56 Doğan Şenli (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 33.21 Floyd (Aliağa Petkimspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"