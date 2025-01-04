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        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: VakıfBank: 3 - Galatasaray Daikin: 0 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: VakıfBank: 3 - Galatasaray Daikin: 0

        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 04.01.2025 - 16:50
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        VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi!
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        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

        Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

        Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül

        VakıfBank: Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Bosetti)

        Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç, Bihter Yarkın)

        Setler: 25-20, 25-16, 25-14

        Süre: 75 dakika (28, 24, 23)

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