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        Haberler Bilgi Spor Maç takvimi 17 Ağustos 2024 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? İşte bugünkü maçlar!

        Maç takvimi 17 Ağustos 2024 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? İşte bugünkü maçlar!

        Maç takvimi 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Bugünün maç programı belli oldu. Dünyanın en fazla takip edilen ligi olan Premier Lig'de 6, La Liga'da 2 maç oynanacak. Trendyol Süper Lig'de ise son şampiyon Fenerbahçe 2. Hafta mücadelesine çıkacak. 1. Lig'de de heyecan dolu karşılaşmalar yer alıyor. Peki Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 09:34 Güncelleme: 17.08.2024 - 09:34
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        1

        17 Ağustos bugünün maç programı araştırılıyor. Trendyol Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları yanı sıra yabancı lig maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Premier Lig, La Liga, Serie A ve Ligue 1’de önemli karşılaşmalar yer alıyor. Günün maçlarını haberimizde derledik. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 17 Ağustos 2024 Cumartesi maç takvimi…

        2

        17 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        İşte 17 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar...

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        TÜRKİYE - SÜPER LİG

        19:15 Kayserispor - Sivasspor (beIN Sports 2)

        21:45 Göztepe - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

        21:45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

        4

        TÜRKİYE - TFF 1. LİG

        17:00 Keçiörengücü - Bandırmaspor (TRT Spor)

        19:15 Erzurumspor FK - MKE Ankaragücü (TRT Spor)

        21:45 Manisa FK - Sakaryaspor (TRT Spor)

        5

        İNGİLTERE - PREMİER LİG

        14:30 Ipswich Town - Liverpool

        17:00 Newcastle United - Southampton

        17:00 Arsenal - Wolverhampton

        17:00 Everton - Brighton & Hove Albion

        17:00 Nottingham Forest - Bournemouth

        19:30 West Ham United - Aston Villa

        6

        İSPANYA - LALİGA

        20:00 Osasuna - Leganes

        22:30 Valencia - Barcelona

        7

        İTALYA - SERİE A

        19:30 Genoa - Inter

        19:30 Parma - Fiorentina

        21:45 Empoli - Monza

        21:45 Milan - Torino

        8

        FRANSA - LİGUE 1

        18:00 Brest - Marsilya

        20:00 Reims - Lille

        22:00 Monaco - Saint-Etienne

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