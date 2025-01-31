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        Haberler Dünya Macaristan'dan Ukrayna'ya 'doğalgaz' tepkisi: Kabul edilemez | Dış Haberler

        Macaristan'dan Ukrayna'ya 'doğalgaz' tepkisi: Kabul edilemez

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna topraklarından transit geçerek Avrupa'ya satılan Rus gazının Kiev yönetimi tarafından transferinin durdurulmasının Avrupa'nın enerji maliyetini artırdığını ve bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 10:34 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:34
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        Macaristan'dan Ukrayna'ya 'doğalgaz' tepkisi
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        Ukrayna'nın Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz hattının kendi topraklarındaki geçişini dondurma kararı Macar lider Orban'ı sinirlendirdi.

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna üzerinden Rus gazı akışının durdurulmasının ve bunun sonucunda kullanıcıların alternatif tedarik arayışına girmesiyle maliyetlerin artmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

        "Ukrayna'nın Rus gazının Orta Avrupa'ya ulaşması için kendi topraklarından geçmesine izin vermemesi ve bununla birlikte gaz fiyatını yükseltmesi... Bu kabul edilemez" diyen Orban, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda AB'den garanti istemesinin nedeninin de bu olduğunu belirtti.

        Ukrayna, Rus doğalgazının topraklarından geçerek Avrupa ülkelerine ulaşmasını sağlayan anlaşmayı yenilemeyeceğini duyurmuştu. Anlaşma 31 Aralık 2024'te son bulmuştu.

        2021'de AB ülkeleri gazın yüzde 40'ını Rusya'dan satın alıyordu. Bu oran 2023'te yüzde 10'un altına indi.

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