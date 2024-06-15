Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Macaristan-İsviçre maçı CANLI YAYIN - EURO 2024 - Futbol Haberleri

        Macaristan-İsviçre maçı CANLI YAYIN

        Macaristan-İsviçre maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Grubu maçında Macaristan ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Macaristan İsviçre maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk 11'ler belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında Macaristan ile İsviçre karşı karşıya geliyor.

        STAT: Köln

        HAKEM: Slavko Vincic (Slovenya)

        SAAT: 16.00

        YAYIN: TRT 1

        Macaristan: Gulacsi, Lang, Orban, A.Szalai, Fiola, Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga

        İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye, Aebischer, Vargas, Duah

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        ŞAMPİYONA YOLCULUKLARI

        EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmeyen Macaristan, G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaşmıştı. Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan teknik direktör Marco Rossi'nin öğrencileri, topladığı 18 puanla grubunu lider tamamlamıştı.

        REKLAM

        İsviçre ise EURO 2024'e elemelerde I Grubu'nu ikinci bitirerek gelmişti. Teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, Romanya, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile karşılaşmış, 10 müsabakada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı. Grupta 17 puan toplayan İsviçre, ikinci olarak adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Firmalar ek seferler koydu! Otogarlar doldu taştı!
        Firmalar ek seferler koydu! Otogarlar doldu taştı!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"