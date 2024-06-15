Macaristan-İsviçre maçı CANLI YAYIN

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında Macaristan ile İsviçre karşı karşıya geliyor.

STAT: Köln

HAKEM: Slavko Vincic (Slovenya)

SAAT: 16.00

YAYIN: TRT 1

Macaristan: Gulacsi, Lang, Orban, A.Szalai, Fiola, Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye, Aebischer, Vargas, Duah

EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmeyen Macaristan, G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaşmıştı. Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan teknik direktör Marco Rossi'nin öğrencileri, topladığı 18 puanla grubunu lider tamamlamıştı.

İsviçre ise EURO 2024'e elemelerde I Grubu'nu ikinci bitirerek gelmişti. Teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, Romanya, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile karşılaşmış, 10 müsabakada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı. Grupta 17 puan toplayan İsviçre, ikinci olarak adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırmıştı.