Macaristan-İsviçre maçı CANLI YAYIN
Macaristan-İsviçre maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Grubu maçında Macaristan ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Macaristan İsviçre maçına dair tüm detaylar haberimizde...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında Macaristan ile İsviçre karşı karşıya geliyor.
STAT: Köln
HAKEM: Slavko Vincic (Slovenya)
SAAT: 16.00
YAYIN: TRT 1
Macaristan: Gulacsi, Lang, Orban, A.Szalai, Fiola, Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye, Aebischer, Vargas, DuahMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
ŞAMPİYONA YOLCULUKLARI
EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmeyen Macaristan, G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaşmıştı. Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan teknik direktör Marco Rossi'nin öğrencileri, topladığı 18 puanla grubunu lider tamamlamıştı.
İsviçre ise EURO 2024'e elemelerde I Grubu'nu ikinci bitirerek gelmişti. Teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, Romanya, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile karşılaşmış, 10 müsabakada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı. Grupta 17 puan toplayan İsviçre, ikinci olarak adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırmıştı.