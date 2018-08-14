Macclesfield Town - Bradford City maç önü

Macclesfield Town ve Bradford City, 14 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere Lig Kupası 1.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Macclesfield Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 6 yenilgilik form durumunda. Bradford City, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 449 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Macclesfield Town kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Bradford City sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.
Macclesfield Town önceki hafta Morecambe mücadelesinde 1-0 yenildi.
Bradford City, Port Vale karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.
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