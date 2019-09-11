Kübalı haber kaynaklarının Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, bu sene Kanada'da düzenlenen CONCACAF Uluslar Ligi'nde Kanada'ya 6-0 kaybeden Küba milli takımından beş futbol oyuncusu Kanada'ya iltica etti.

Haberde belirtildiği üzere Cumartesi günü oynanan maçın ardından, Yordan Santa Cruz, Andy Baquero, David Urgelles, Orlendiz Benitez ve Alejandro Portal takımdan ayrılıp Kanada'ya sığındı. Haber kaynağı futbolcuların Kanada'ya sığınmasını "üzücü bir olay" olarak verdi.

Santa Cruz, Küba futbolunda en iyi futbolculardan birisi olarak görülüyordu ve Andy Baquero ile 2013 yılında 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Küba takımında yer almıştı.

Geçtiğimiz yıllardan bu yana, futbolcuların ilticaları Küba futbolunu kötü etkiliyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen CONCACAF Altın Kupa'sında Kübalı dört futbol oyuncusu maç esnasında sahadan yürüyerek ayrıldı. Bu dört futbolcu ile birlikte, son 17 yılda 44 Kübalı futbolcu başka ülkelere sığındı.

Barack Obama dönemi Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasındaki ilişkilerin gelişmesine rağmen, 2015 yılında düzenlenen CONCACAF Altın Kupa'sı boyunca birçok Kübalı futbolcu Amerika'ya iltica etti.