Macron'a suikast planının detayları basına sızdı!

Geçtiğimiz günlerde Fransız polisi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik suikast planı yapan aşırı sağcı 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Suikast planının ayrıntıları ise Fransız basınına sızdı.
France 2 televizyonunun üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, saldırganlar 1. Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yılı nedeniyle yapılan etkinliklerde Macron'a suikast düzenlemeyi planladı.
Habere göre gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü suçunu itiraf etti. Şüphelilerin polise verdiği ifadede Macron'a bıçakla saldırmayı planladıklarını söylediği ifade edildi.
Sorgulama sırasında zanlılar, suikast girişiminin 62 yaşındaki iş insanı Jean-Pierre B. tarafından planlandığını anlattı. Plan, Macron'un Charleville-Mezieres'teki etkinliğe katılacağı 7 Kasım günü uygulanacaktı.
Fransız güvenlik güçlerince yürütülen bir ön soruşturma sonucu tutuklanan altı kişinin cumhurbaşkanına karşı "şiddet içeren eylem" planladıklarından şüphelenildiği, ancak planlarının "kesinlik ve düzenden yoksun" olduğu açıklanmıştı.
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