Macron'dan Netanyahu'ya "medeniyet" mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Netanyahu arasında Macron'un İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını istemesinin ardından başlayan gerginlik sürüyor.

Macron, Paris'te 70 ülkenin ve çok sayıda uluslararası kuruluşun katıldığı "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" konulu konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun Gazze ve Lübnan’a saldırıları "barbarlığa karşı medeniyet savaşı" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Netanyahu tarafından sıkça tekrarlanan bu ifadeleri eleştiren Macron, "Son günlerde 'medeniyetler savaşından' veya 'savunması gerekilen medeniyetlerden' çokça bahsediliyor. Ancak barbarlığı ekerek medeniyetin savunulduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Fransız medya kuruluşları Europe1 ve Cnews’e verdiği röportajda, "Barbarlığa karşı medeniyet savaşı yürütüyoruz" ve "Sadece kendimiz için değil aynı zaman da sizin için de savaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Netanyahu, Macron’un bölgeye yönelik politikalarını eleştirmiş ve Macron'un İsrail’e karşı silah ambargosu çağrısı yaptığını hatırlatarak, "Macron'la konuştum ve hayal kırıklığına uğradım. Savaşın başında bizi destekledi ama yavaş yavaş gördüm ki pozisyonunu değiştirdi ve ortak çıkarlarımıza aykırı bir tutum sergiledi." demişti.