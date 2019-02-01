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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve geldiği günden bu yana karşılaştığı en büyük kriz olan, ülkenin farklı bölgelerinde müzakere toplantıları düzenleyerek bir an önce bitmesi için çaba gösterdiği sarı yeleklilerin eylemleri ülkeyi sarstı.
Fransa Cumhubarşkanı Emmanuel Macron ülkesinde 2 ayı aşkın süredir devam eden sarı yelekliler protestoları ile ilgili şaşırtan bir açıklamada bulunarak, "Eğer sarı yelekli olmak daha az parlamenter ve daha iyi maaşlı işlerde çalışmayı istemekse ben de sarı yelekliyim" dedi.
Fransız basınından bazı gazetecilerle bir araya gelen Macron, sarı yelekliler hareketini 'lidersiz bir sosyal ve siyasi hareket' olarak gördüğünü ancak protestoların bir süre sonra 40 ila 50 bin kişi tarafından kurumlara zarar verilmek istenilen bir hale dönüştüğünü belirtti.
Sarı yelekliler tarafından talep edilen 'Vatandaşlık Insiyatifi Referandumu' hakkında da konuşan Macron referandum teklifine açık olduğunu, ancak popüler olarak nitelediği referandumdan çıkacak sonuçların parlamento kararlarını geçersiz kılmamasını istediğini söyledi.
'Zenginlerin Cumhurbaşkanı' olarak tanımlanan Fransa Başbakanı Edouard Philippe geçtiğimiz aralık ayında Les Echos dergisine verdiği demeçte Fransa hükümetinin sarı yelekliler hareketi sürecinde hatalar yaptığını söylemiş ve hükümetin Fransız halkının taleplerini göz ardı ettiğini kabul etmişti.
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