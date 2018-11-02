40 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tükenmişlik sendromuna girmiş olabileceği konuşuluyor. Bu durum onu Pazar gününe kadar olan tüm randevularını iptal etmeye kadar götürdü.

Uzmanlara göre, bu yorgunluk haftanın 7 günü gece geç saatlere kadar devam eden yoğun çalışma temposu veya bitmek bilmeyen yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerinden kaynaklanmıyor. Macron’un popülaritesinin ciddi derecede düşmesi, Elysee Sarayı’nın başlattığı reformlardan beklenen sonuçların elde edilememesi, artan sosyal ve ekonomik huzursuzluk, devam eden yüksek işsizlik oranları ve geçen yazdan bu yana yaşadığı siyasi zorlukların Macron’un moralini bozduğunu düşünüyorlar.

Elysee Sarayı kaynaklarına göre Macron ve eşi Brigitte, önümüzdeki günlerde başlayacak ve günler sürecek olan, Fransa'nın doğusu ve kuzeyinde 1. Dünya Savaşı'nın önemli cephelerinin yer aldığı bölgeleri kapsayan tur öncesindeki dört günlük fırsattan yararlanmaya karar verdiler. Turun ardından Macron, Paris Barış Konferansı’na katılacak dünya liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle birlikte 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yıl dönümü nedeniyle yapılacak kutlamalara katılacak.

"1930'LU YILLARA DÖNÜŞ UYARISI"

Macron, Fransa'nın en çok satan gazetesi Ouest France'a 1. Dünya Savaşı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 4 Kasım'da başlayacağı ziyaretler hakkında bilgi verdi.

Avrupa'da son dönemde yükselişe geçen aşırı sağ ve nasyonalist söylemlere dikkati çeken Macron, "Yaşadığımız anlar, iki savaş arasına benziyor. Korkular, nasyonalist içe kapanmalar, ekonomik krizin sonuçları ile bölünen Avrupa'da, Birinci Dünya Savaşı'ndan 1929 ekonomik krizine kadar Avrupa'daki hayata etki eden neredeyse tüm olguları görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa, dış güçlerin müdahalesi ve nasyonalist cüzzamı sonucu parçalanma ve böylece egemenliğini kaybetme riski ile karşı karşıya." değerlendirmesinde bulunan Macron, Avrupa'nın Amerikan korumasına muhtaç olduğunu, Çin'in gittikçe artan etkisinin görüldüğünü, Rusya'nın ise manipülasyonlarla Avrupa'ya müdahale etmeye çalıştığını kaydetti.

Macron, 11 Kasım'da Paris'te düzenlenecek 1. Dünya Savaşı'nın 100'üncü yıl dönümü anma törenleri öncesi Fransa'nın doğusu ve kuzeyinde temaslarda bulunacağını hatırlatarak, bu ziyaretler sırasında savaşta hayatını kaybedenleri anacağını ayrıca yaşananları anlamaya çalışacağını belirtti.

Macron'un 4 Kasım Pazar günü Strazburg'da başlayacağı "yüz yıl turunda", Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İngiltere Başbakanı Theresa May, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katılacağı çok sayıda etap bulunuyor.

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