Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Macron ve Trump görüştü | Dış Haberler

        Macron ve Trump görüştü

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın saldırılarını ve Lübnan'daki durumu görüştüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 00:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macron ve Trump görüştü

        Fransız basınının Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Trump, Macron’u arayarak “ABD’nin İran’da yürüttüğü askeri operasyonların durumuna” ilişkin bilgi verdi.

        Kaynaklar, Trump ve Macron’un “Fransa’nın yakından takip ettiği Lübnan’daki gelişmeleri de” görüştüğünü aktardı.

        ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırıda, İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e füze ve roket saldırısı düzenleyerek İran'ın misillemelerine katılmıştı. Buna karşılık İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti.

        REKLAM

        İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi gerekçe göstererek, Lübnan’ın güneyindeki kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

        NE OLMUŞTU?

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'da öğretmenlik yaptığı okulda öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"