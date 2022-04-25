Macron'un yapılacaklar listesine neler var? 0:00 / 0:00

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2017'de neredeyse hiç tanınmayan eski bir yatırım bankacısı Emmanuel Macron'un zaferi şok etkisi yaratmıştı. Macron, göreve geldikten sonra haftalar içinde, özellikle ülkenin katı iş yasalarını gevşeterek ve servet vergisini kısmen kaldıran kararnameleri imzalayarak, Fransa'yı "derinden dönüştürmeye" söz vermişti.

Ancak bu kez, 44 yaşındaki liderin Sarı Yeleklilerin eylemleri, pandemi sebebiyle uygulanan kapanmalar, Ukrayna’daki savaş gibi sebeplerle daha temkinli olması bekleniyor.

The Telegraph'ın haberine göre işte Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ikinci beş yıllık görev süresinde yapacakları:

AVRUPA'YA ÖVGÜ

Macron, "Fransız-Almanya motorunu" desteklemek, AB politikasının vizyonunu belirlemek için ilk ziyaretini Berlin'e yapacağını açıkladı.

Seçimi "AB lehine veya aleyhine bir referandum" olarak nitelendirdikten sonra, Macron, eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in ardından bloğun en etkili lideri olarak yerini sağlamlaştırmaya çalışacak. Ayrıca, bloğun altı aylık başkanlığını elinde tutan Fransa'nın görev süresinin son iki ayında, AB savunma politikasını destekleme planlarını hayata geçirmeyi umuyor.

Macron, Avrupa'nın NATO ve Washington'dan bağımsız hareket edebilmesini istiyor ve ağırlığını savunma fonlarını bir araya toplama ve 5 bin kişilik bir güç oluşturma planlarına verdi.

İÇ POLİTİKALARDA YUMUŞAK YAKLAŞIM

Macron'un, haziran ayında yapılacak kilit yasama seçimlerinden önceki süreçte temkinli davranması bekleniyor.

İlk olarak, geçen hafta "çevre planlamasından" sorumlu olacağına söz verdiği yeni bir hükümet ve başbakan seçmesi gerekiyor.

YAŞAM MALİYETİ

Macron'un başkanlık kampanyasının temel odak noktası artan yaşam maliyetleriydi. Macron, rakiplerinin iddia ettiği gibi "zenginlerin başkanı" olmadığını kanıtlamak için bir dizi yatıştırıcı önlemi aceleyle uygulayacağına söz verdi.

Gaz ve elektrik fiyatlarına bir üst sınır koyacağını, artan petrol fiyatlarını devlet desteğiyle yumuşatacağını söyledi. Geçen hafta, yaz aylarında emekli maaşlarını enflasyona endeksleyerek (yani yüzde dört civarında) özel bir elektrik faturası uygulamaya konacak ya da bağımsız çalışanların sosyal sorumluluklarını azaltacak.

Ayrıca memur maaşlarını ve asgari emekli maaşlarını artırma sözü verdi.

ÇEVRE

Macron, Fransa'yı kömür ve gaz kullanmayı bırakan ilk büyük ülke yapmak istiyor, altı yeni nükleer enerji santrali kurma sözü verdi. Fransa'nın yüzde 75'lik nükleer enerji karışımına katkıda bulunmak ve rüzgar ve güneş enerjisini büyük ölçüde artıracağını söyledi.

EMEKLİLİK REFORMU

Ülkeden muhtemelen en tartışmalı reform bu olacak. Macron, 2031'e kadar resmi emeklilik yaşını 62'den 65'e yükseltmeyi hedefliyor.

İlk görev süresinde, demiryolu ve diğer işçilerin 55 yaşında emekli olmasına izin veren sayısız "özel emeklilik planını" ortadan kaldırmıştı.

SAĞLIK VE EĞİTİM

Fransa'nın kırsal bölgelerindeki sağlık sistemi bir seçim sorunu olduğu için, Macron 2027'ye kadar 50 bin hemşire ve bakıcıyı daha işe almak istiyor.

Ayrıca, ücretli işe yerleştirmelerde yüzde 50'lik bir artışla mesleki eğitimi de artırmak istiyor. Tüm okullarda daha fazla spor aktivitesi yapılacak, böylece altı ila 12 yaşındaki tüm çocuklar Eylül ayından itibaren her gün 30 dakika spor yapabilecek.

İNSANLARA DAHA FAZLA GÜÇ

Bir "Jüpiter" olmakla suçlanan Macron, daha katılımcı demokrasi sözü verdi, vatandaşları daha yakından dahil etmek için "yeni kalıcı büyük tartışma" açılımıyla vatandaşları siyasi kararları dahil etmek istediğini belirtti.

Kampanya sloganı "Avec Vous" (Seninle) ile özetlenen bu yaklaşımının ne kadar samimi olduğu zaman içinde görülecek.