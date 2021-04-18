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Madonna'dan ABD'de silah kontrolü için çağrı

ABD'de son haftalarda yaşananlardan sonra silah kontrolünün "yeni aşı" olarak görülmesi gerektiğini belirten şarkıcı Madonna, konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Madonna, "Adam Toledo, 13 yaşındaydı, Daunte Wright ise 20... Onları öldüren polis memurları yalnızca insan öldürme suçuyla yargılanıyor. Bu delilik. Korkunç! Toplumumuzda normalleşti. Evet, insanları insanlar öldürür, silahlar değil. Ancak büyük bir çoğunluk bilgili değil ve silah almak çok kolay" dedi

Madonna'dan ABD'de silah kontrolü için çağrı - Magazin haberleri
"Bu delilik, korkunç!"
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HABERTURK.COM

ABD'de son haftalarda meydana gelen iki ölümün ardından polis ve silah kontrol reformu için çağrılar ve protestolar sürüyor.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna da ABD'de yaşananlardan sonra silah kontrolünün "yeni aşı" olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

"YENİ BİR AŞI VAR"

Pembe bir duvarın önünde kamera karşısına geçen Madonna, "Yeni bir aşı var! Adı da 'Silah kontrolü!' Zorunlu olmalı, hayat kurtarır" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, gönderisine, "Şimdi silah kontrolü!" ve "Uyan Amerika" etiketlerini de not düştü.

"BU DELİLİK, KORKUNÇ!"

İkinci bir paylaşımda da bulunan Madonna, "Adam Toledo, 13 yaşındaydı, Daunte Wright ise 20... Onları öldüren polis memurları yalnızca insan öldürme suçuyla yargılanıyor. Bu delilik. Korkunç! Toplumumuzda normalleşti. Evet, insanları insanlar öldürür, silahlar değil. Ancak büyük bir çoğunluk bilgili değil ve silah almak çok kolay" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minneapolis kentinde 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi gencin polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesi, polis şiddetini kınayan yeni protestolara yol açmıştı.

Ardından ABD'de Chicago polisi, 13 yaşındaki Adam Toledo isimli gencin de vurularak öldürüldüğü görüntüleri paylaşmıştı. 29 Mart'ta gerçekleşen olaya ait görüntülerde Toledo'nun karanlık bir sokakta polisten kaçtığı, ellerini kaldırarak polise döndüğü sırada ise polisin bir el ateş açtığı görülüyordu.

Göğsünden vurulan Toledo, polisin tıbbi yardım uygulamaya çalışmasına rağmen hayatını kaybetmişti. Videoda polisin "Dur" diye bağırdığı, Adam Toledo'nun ellerini kaldırarak, döndükten sonra vurulduğu tespit edilebiliyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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