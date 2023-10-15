Madonna, dünya turnesine başladı: Çocuklarım için hayatta kalmalıyım

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"ÇOCUKLARIM İÇİN HAYATTA KALMALIYIM"

Hem çocuklarından ve hem de onlar için güç bulduğunu söyleyen Madonna, sözlerine şöyle devam etti: Çocuklarım oradaydı ve çocuklarım her zaman, daima beni kurtarıyor. Çocuklarım için orada olmalıyım, onlar için hayatta kalmalıyım.