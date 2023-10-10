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        Haberler Dünyadan Madonna'nın filtresiz hali - Magazin haberleri

        Filtresiz Madonna

        Temmuz 2023'te ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen, bir süre yoğun bakımda tedavi gören Madonna, iyileştikten sonra doğal haliyle kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcının sağlıksız görünümü hayranlarını endişelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 10:53 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:53
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        7 Grammy ödülünün sahibi ABD'li şarkıcı Madonna, geçtiğimiz aylarda yakalandığı ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra yoğun bakımda tedavi gören Madonna, ölümden dönmüştü.

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        Hastaneden sonra evde tedaviye devam ettiği dönemde sahnelerden uzak kalan, dünya turnesini erteleyen 65 yaşındaki Madonna, objektif karşısına geçti.

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        FİLTRESİZ MADONNA

        Madonna, makyaj ve filtreler olmadan çektiği videosunu sosyal medya hesabından yayımladı. Doğal haliyle pozlar veren ünlü şarkıcının sağlıksız görünümü bazı hayranlarını bir hayli endişelendirdi.

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        Bazı hayranları ise Madonna’nın estetik operasyonları abarttığı yönünde yorumlarda bulundu.

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        "ŞİMDİ YÜKLENİYOR" DEMİŞTİ

        Öte yandan Madonna, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 'Celebration' (Kutlama) adını verdiği turnesine başladığını duyurmuştu.

        Yayımladığı fotoğraflara, "Şimdi yükleniyor. Madonna Celebration Turnesi" notunu düşen ünlü şarkıcı, ayrıca hayranlarının turnenin başlaması yönündeki dileklerini içeren mesajları da sayfasında paylaşmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Madonna
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