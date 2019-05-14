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Madonna'ya "Eurovision'u boykot et" çağrısı

AA

Filistin destekçileri, Amerikalı şarkıcı Madonna'dan, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmesini istedi.

Madonna

Londra Filistin Eylem Grubu üyeleri, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları bir kliple Madonna'ya çağrı yaptı.

Amerikalı şarkıcının Papa Don't Preach adlı şarkısının sözlerinin değiştirilerek kullanıldığı çağrıda, "Madonna sana bir tavsiye verelim, Madonna, Eurovision'a gitme, Madonna gitme, doğru kararı ver, Apartheid'ı boykot etmelisin." ifadesi kullanıldı.

Madonna'nın cumartesi Tel Aviv'deki Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alması bekleniyor.

İsrail medyasına göre, Amerikalı şarkıcı, 40 koro üyesi, 25 dansçının yanı sıra koreografi, sahne, ışık ve görsel şovdan sorumlu onlarca profesyonelin de aralarında olduğu 135 kişilik bir grupla Tel Aviv'e gidecek.

FİLİSTİNLİ ANNEDEN 'KATİLLERİN SAHNESİNE ÇIKMA' ÇAĞRISI

İsrail güçleri tarafından geçen yıl Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerini takip ettiği sırada şehit edilen gazeteci Yasir Murteca'nın (30) annesi Hayriyye Murteca, 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alacağı duyurulan Madonna'ya bir mesaj gönderdi.

Filistinli anne, elektronik posta olarak gönderdiği ve sosyal medyada da yer alan mesajında, "Sayın Madonna, şüphesiz ki sen beni tanımıyorsun ancak oğlum Yasir'i tanıyorsundur. Onun hakkında mutlaka bir haber duymuşsundur. Belki de bu hikayeye inanmamışsındır. Yasir'in vefatından daha doğrusu öldürülmesi üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen ben bile hala inanamıyorum." ifadelerini kullandı.

Oğlunun öldürülmesinden bahseden Hayriyye Murtaca, şunları kaydetti:

"Oğlum kuş gibi hayalleriyle uzaklara uçmayı hayal eden bir foto muhabiriydi. İsrail'in Gazze halkına yönelik ihlallerini belgelemek için fotoğraf makinesini taşıyordu. 7 Nisan 2018'de Yasir de diğer gazeteciler gibi kaskı ve yeleğini giymiş, fotoğraf makinesini taşıyordu. İsrail, onun gazeteci olduğunu ve fotoğraf çekmek için orada olduğunu gayet iyi biliyordu. Ama acımasızca ona ateş ettiler. Kurşun bedenine girerek, kemiklerini parçaladı ve tüm hayallerini yarım bıraktı."

"İsrail'e gitmeden önce oğlu öldürülen bir annenin yüreğindeki acıyı biraz düşünmelisin" diyen Hayriye Murteca, mesajına şu ifadelerle son verdi:

"Sayın Madonna sana neden yazdığımı biliyor musun? Katillerin sahnesinde şarkı söylemeye karar verdiğin için yazdım. Barışın gerçek anlamını bilmeyen yalnızca savaş dilinden anlayan bir devlette sevgi ve barış çağrıları yapmaya karar verdiğin için yazdım. Şarkıların İsrail'in hayatını çaldığı oğlumu geri getirebilir mi?"

Filistinli gazeteci Yasir Murteca (30),7 Nisan 2018'de Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerini takip ettiği sırada üzerindeki gazeteci olduğunu gösteren "Press" (basın) yazılı yeleği ve kaskına rağmen İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilmişti.

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