Madrid’de bölgesel seçimler başladı

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İspanya'nın başkenti Madrid bölgesinde yapılacak erken seçimde İspanya Sosyalist İşçi Partisi lideri Pedro Sanche’ye karşı, İspanya’da sağ merkezdeki Vox Partisi üyesi lideri Isabel Diaz Ayuso’nun bölgesel seçimlerde galip geleceği tahmin ediliyor.

Bölgesel seçimler İspanya'da bugün başladı Covid-19’un gölgesinde seçim önlemleri kapsamında çift maske, seçim saatleri düzenlemesi ve seçmenler için ayrılan ve kalabalığı önlemek adına giriş ve çıkış yollarında düzenlemelere gidildi.

Seçim tahminleri ve bölgeden gelen anketlerde, Madrid bölgesel yönetiminin istifa eden başkanı Isabel Diaz Ayuso'nun kazanacağı yönünde.

Virüs kısıtlamalarına karşı çekimser davranmasıyla bilinen Ayuso'nun tavrı merkezi hükümet ve bölgesel yönetim arasında gerilime neden olmuştu.

Ekonomiyi ayakta tutmayı ve sosyal etkileşimi önceleyen yaklaşımlarıyla eleştirilerin hedefi olan bölgesel yönetimin istifa eden 42 yaşındaki lideri Ayuso, erken seçim istediğini bildirmişti.

Bölgesel yönetiminin oylaması yerel saatle 9.00'da başladı.

2020 yılının ortalarında Madrid, ülke çapında kapanma sonrasının ardından virüs kısıtlamalarını en hafife indirmiş. Ülkede restoranlar, barlar ve tiyatrolar önlemler kapsamında açık olan tek Avrupa başkenti olmuştu.

AP