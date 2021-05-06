Madrid’deki seçimlerde kısıtlamalara karşı tavrıyla bilinen Diaz Ayuso galip çıktı 0:00 / 0:00

Covid-19 gölgesindeki seçimlerde İspanya Sosyalist İşçi Partisi lideri Pedro Sanchez’e karşı, İspanya’da sağ merkezdeki Vox Partisi üyesi lideri Isabel Diaz Ayuso galip geldi.

NBC’nin haberine göre bölgeden gelen anketlerde tahmin edilen galibiyet, seçmenlerin yüzde 44’ünün Ayuso’yu desteklemesiyle sonuçlandı. Oy pusulalarının yüzde 99’u sayıldı.

Özgürlük sloganıyla kampanyasını yürüten Ayuso, virüs kısıtlamalarına karşı tutumuyla biliniyordu. Eleştirilerin hedefi olan tavrı merkezi hükûmet ve bölgesel yönetim arasında gerilime neden olmuştu. Seçim kampanyasını özgürlük üzerinden kurgulayan aday, ekonomiyi ayakta tutmayı ve sosyal etkileşimi önceleyen yaklaşımlarıyla biliniyor.

Ülkedeki işletmeleri açık tutma politikasını, 2020 yılının ortalarında toplu kapanma sonrasında uyguladı. Restoranlar, barlar ve tiyatrolar Madrid'de önlemler kapsamında açık tutulan tek Avrupa başkenti oldu.

Göçmen kurtarma gemisini engelleme girişimiyle bilinen ve İtalya’da aşırı sağcı Lig partisi lideri Matteo Salvini, seçimi kazanan Madrid bölge yönetiminin 42 yaşındaki lideri Ayuso’yu tebrik etti ve övdü.