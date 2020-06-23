AA

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Venezuela Haber Ajansına (AVN) yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Trump ile görüşebileceğini belirtti.

Trump'ın, kendisiyle görüşebileceği açıklamalarının hatırlatılması üzerine Maduro, eski ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Joe Biden ile 2015'teki görüşmesini hatırlatarak "Benim cevabım, Biden ile saygılı bir şekilde uzunca nasıl görüştüysem, gerektiği takdirde Başkan Donald Trump'la da saygı çerçevesinde görüşmeye hazırım. Tıpkı Biden ile görüştüğüm gibi Trump'la görüşebilirim." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN MADURO GÖRÜŞMESİNE YEŞİL IŞIK

Trump, Axios adlı internet sitesine verdiği röportajda, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın desteğiyle Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden milletvekili Juan Guaido'ya herhangi bir bağlılığının olmadığını belirterek "Onunla da olur onsuz da ama Venezuela'da yaşananlara son derece karşıyım." demişti.

Maduro ile muhtemel bir görüşmeye nasıl baktığının sorulması üzerine Trump, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

AA'nın haberine göre; bu açıklamadan bir gün sonra Trump, Twitter hesabından, "Maduro ile sadece bir şeyi konuşmak için görüşürüm: İktidardan barışçıl bir şekilde ayrılması." paylaşımında bulunmuştu.

ABD yönetimi, uzun süredir siyasi kriz yaşanan Venezuela'da meşru güç olarak tanıdığı muhalif Guaido'yu desteklerken Maduro hükümeti ise Trump'ın çevresindekiler tarafından yanlış yönlendirildiğini savunuyor.