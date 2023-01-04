Kadın sürücü ambulans şoförünü bıçakladı!

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DHA

İstanbul Başakşehir TEM Otoyolu'nda, hamile olduğunu belirttiği kardeşi ile Esenyurt, istikametine giden kadının aracına iddiaya göre ambulans çarptı.

BIÇAKLA KOLUNDAN YARALADI DHA'da yer alan habere göre kazanın ardından aracından inen sürücü, ambulans şoförüne bıçakla saldırarak, kolundan yaraladı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ ARACIN KAPISINI KİLİTLEDİ Korkuya kapılan acil sağlık ekibi, araçlarının kapısını kilitleyerek, kendilerini korumaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir kişi, olay yerinde durarak, yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı.

GÖRÜNTÜ ÇEKENE DE SALDIRDI Ambulans şoförünü ve olayı soran kişiye, kadın sürücü tepki gösterdi. Saldırgan görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurdu.