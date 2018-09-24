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Mağarada büyüyen incir ağacından kayıp Türk'e ulaşıldı

Cesedin midesindeki tohumdan çıkan incir ağacı büyüdü, bölgede pek rastlanmayan bir ağaca dönüştü. Araştırmacıların dikkatini çeken bölgede yapılan kazıda, Kıbrıs'ta 40 yıl önce kaybolan Ahmet Hergüner'in kemiklerine ulaşıldı

24.09.2018 - 08:10 | Güncelleme: Genel

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki 1974 yılında yaşanan çatışmalarda ölen ve o günden bu yana cesedine ulaşılamayan Ahmet Hergüne'nin cesedi, midesindeki tohumdan bölgedeki ağaçlardan farklı türdeki bir ağaç çıkınca keşfedildi. İngiliz Daily Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 1974 yılında Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren Ahmet Hergüne'nin cesedine 40 yıl sonra ulaşılabildi.

TÜNELE ATILAN DİNAMİT SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Haberlere göre Ahmet Hergüner isimli şahsa ait ceset, midesindeki tohumdan çıkan incir ağacının büyümesi ve bölgede pek rastlanmayan bir ağaç olmasından ötürü dikkatleri üzerine çekmesi sayesinde bulundu. Araştırmacılar, Hergüner'in içerisinde bulunduğu tünele atılan dinamit sonucu, tüneldeki diğer iki kişiyle birlikte yaşamını yitirdiğini tespit etti. Buna göre dinamit patlamasının tünelin içerisinde oluşturduğu büyük delik, ortama ışık girmesine imkan tanıyarak incir tohumunun filizlenmesine imkan tanıdı.

"KARDEŞİM TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLÂTI'NA KATILDI, KAÇIRILDI"

Ahmet Hergüner'in 84 yaşındaki kız kardeşi Münur Hergüner, "Yarısını Yunanların, diğer yarısını da Türklerin oluşturduğu 4 bin nüfuslu bir köyde yaşıyorduk. 1974'te huzursuzluklar patlak verdi. Kardeşim Ahmet, Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) katıldı. 10 Haziran Günü Yunanlar onu kaçırdı" dedi. Yıllarca kendisinden haber alamadıkları kardeşini aramaya devam ettiklerini dile getiren Hergüner, kardeşinin mezarının midesindeki tohumdan filizlenen bir incir ağacıyla işaretlenmiş olduğundan habersiz olduklarını söyledi.

BİR ARAŞTIRMACI AĞACIN ÇEVRESİNİ KAZDI

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre 2011'de bir araştırmacının, dağlık bölgedeki bir arazide, etrafta benzerlerinin bulunmamasına rağmen bir mağaranın içerisinden nasıl incir ağacı çıkmış olabileceğini merak etmesiyle gerçek gün yüzüne çıktı. Araştırmacı, ağacın etrafında yaptığı kazı ve incelemeler sırasında insan kalıntıları ve kemikleri keşfedince yetkililer alarma geçti. Yapılan kazılarda iki kişinin daha kemiklerine rastlandı.

YAPILAN DNA TESTLERİ ÖRTÜŞTÜ

Münur Hergüner'den alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılması sonucu, midesinden incir ağacı çıkan ceset kalıntılarının Ahmet Hergüner'e ait olduğu kesinleşti. Uzmanlar Ahmet Hergüner'in ölümünden kısa bir süre önce incir yemiş olabileceği sonucuna ulaştı. Kıbrıs Adası'nda 1963 ila 1974 yılları arasında yaşanan çatışmalarda 200 binden fazla kişinin yerlerinden edildiği belirtilirken, Kıbrıs'ta Kayıp Kişiler Komitesi (CMP) verilerine göre halan aranmakta olan kayıp kişilerin sayısı ise 2 bin olduğu ifade ediliyor.

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