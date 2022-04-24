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'Magazin Pazarı'nda bu hafta

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı

  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    Geçtiğimiz haftalarda sokak hayvanlarına yönelik söylemleri nedeniyle büyük tepki çeken Yıldız Tilbe, son paylaşımıyla yine eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

    Kıvanç Tatlıtuğ'un ardından, Selahattin Paşalı da doğacak kızına rol aldığı dizinin adını vereceğini duyurdu.

    Bir dönem Hollywood'un örnek çiftlerinden gösterilen Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki hesaplaşma ise büyüyor.

    Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan'ın 'Samsak Döveci' kavgası da farklı bir boyuta taşındı.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    Yıldız Tilbe, son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından, "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" sözleriyle büyük tepki toplamıştı. Tepkilerin ardından, "Hayvanat bahçelerindeki hayvanlar serbest bırakılmalı. Ben de beslemek için uygun bulduğum boş ve güzel sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım!" ifadelerini kullandı.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    ESİN ÖVET: Yıldız Tilbe bence yaptığı hatanın üzerine daha çok gitmemeli ki, şu an yapmaya çalıştığı, “Ben aslında haklıydım. Ve bunun için de haklı olduğumu savunmaya devam edeceğim” demeye getiriyor. Ama haklı değil. Yersiz bir açıklama yaptı ve hala da üzerine gidiyor. Bence artık sokak hayvanları için ne yapabilirim onu düşünmeli ve kafasını ona yormalı. Keza gerçekten çok sevimsizleriyle. Yıldız herkesin hüznüne, duygusuna, aşkına, dertlerine şarkıları ile ortaklık etmiş bir kadın. Bence insanlarda bu duygularını daha fazla öldürmemesi gerekiyor. Bu yaptığı artık hiç hoş olmamaya başladı. İnatlaşması yersiz.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    KADİR KAYMAKÇI: İlk açıklamasının ardından Yıldız Tilbe’ye kızmıştım... Sonraki saçma sapan açıklamasına güldüm, zavallı kedisine yaptığından sonra ise bir acıma duygusu hissettim! Durumu trajik bir hal almaya başladı çünkü...Neyi ispatlamaya çalışıyor, hedefi ne acaba! “Söylediklerim yanlıştı, özür dilerim” demek bu kadar zor mu gerçekten anlayamıyorum.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    MEHMET ÇALIŞKAN: Vahşi hayvanların tutsak edilmesi uzun yıllardır küresel boyutta tartışma konusu. Hayvanat bahçelerinin yararlı olduğunu dile getirenlerin bu konudaki tezi şöyle; “doğayı anımsatıyor, hayvan sevgisi kazandırıyor, türlerin korunmasını sağlıyor.” Zararlı olduğunu dile getirenler ise şöyle diyor; doğalarına uygun olmayan küçücük alanlarda yaşamaya zorlanan vahşi hayvanlar işkence görüyor.” Bu tartışmanın odak noktası, hayvanat bahçelerindeki vahşi hayvanların doğal ortamlarına bırakılıp bırakılmaması üzerine. Sokaklara bırakılması üzerine değil. Yıldız Tilbe bir süre hiç demeç vermese mi? En azından hayvanlarla ilgili uzun süre tek kelime etmese mi? Sürekli konuşmak yerine bir sefer harekete mi geçse? Türkiye’deki 40 hayvanat bahçesinde yaklaşık 21 bin vahşi hayvan bulunuyor. Yıldız Tilbe, madem çok seviyor, madem onlara çok acıyor onlardan birini veya daha çoğunu satın alıp doğal ortamlarına bıraksın. Biz de samimiyetine inanıp kendisine alkış tutalım.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    AYTEKİN TEKER: Yıldız Tilbe'nin artık kendini haklı çıkarmaya çalışmaması lazım. Sokak köpekleriyle ilgili sözlerinin günahını çıkarmak için eyleme geçmesi gerekirken, kedisinin tüylerini boyamış! Diyecek bir söz yok...
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    Bir dönem 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'un oğluna 'Kurt Efe' adını vermesinin ardından, 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda boy gösteren oyuncu Selahattin Paşalı da kızına 'Leyla Pera' adını vereceğini duyurdu.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    ESİN ÖVET: Başak ile Kıvanç’ın ilişkisi o dizi çekimlerinde başlamıştı. O dizinin ikisi için anlamı çok büyük. Ki proje de anlamlı bir projeydi. Buna hatırlamak istemeleri ve çocuklarına güzel bir anı bırakmaları çok anlamlı ve güzel. Demek Selahattin Paşalı için de o dizinin anlamı çok büyük. Keza Kurt Efe de, Leyla Pera da güzel isimler.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    KADİR KAYMAKÇI: Düşününce bir çocuğa isim vermek çok zor bir şey gibi geliyor bana. Öyle ömür boyu anne-babanın seçtiği o isimle çağrılacaksın. ‘Kurt Efe’ ve ‘Leyla Pera’ şanslı çocuklar bence babaları Elon Musk da olabilirdi ve okulda arkadaşları onları ‘X Æ A-12’ diye çağırmak zorunda kalabilirlerdi. Dediğim gibi isim seçmek zor o yüzden bir şey diyemiyorum. İki bebek de adlarıyla bin yaşasın...
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    MEHMET ÇALIŞKAN: Ahu, Ceylan gibi isimler çocuklara verilmişken / verilirken / verilecekken ‘Kurt’ neden verilmesin? Üstelik kurt, Türkler için kutlu bir hayvandır. Son yıllarda kız çocukları için çok fazla tercih edilen ‘Pera’nın iki anlamı bulunuyor. Birincisi; karşı taraf… Tarihi yarımadada yaşayanlar kendi konumlarına göre karşıda bulunduğu için Beyoğlu’na ‘Pera’ adı vermişlerdi. İkincisi ise ‘Sağlam ve güçlü kişi’… ‘Kurt’ ismini bizim için kutlu bir hayvan olmasından dolayı hiç yadırgamam. Kökeni Latince olduğu için ‘Pera’ya ise sıcak bakmam.

  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    AYTEKİN TEKER: 'Kurt' ismine başlarda şaşırdım ama 'Kartal', 'Şahin' ve 'Ceren' gibi isimleri düşününce de çok doğal karşıladım. Tatlıtuğ ailesi bu isimde öncü oldu. Belki de yıllar sonra diğer saydığım diğer isimler gibi herkese çok normal gelecek 'Kurt'. 'Pera' ismi de son dönemde kız bebekleri için çok tercih ediliyor. Müjgan Ferhan Şensoy da kızına bu ismi vermişti.

  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    Dünya, Amber Heard ile Johnny Depp davasını konuşuyor. Son duruşma da canlı yayınlandı ve ses kayıtları ortaya çıktı. Depp, “Bu davanın sonucu ne olursa olsun ben zaten kaybettim. Bu iddialar ortaya atıldığında kaybettim çünkü sonsuza kadar benimle kalacaklar. Hayatım sonsuza dek mahvoldu." ifadelerine yer verdi.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    ESİN ÖVET: Öyle gerçekten. Deep’in söylediği gibi ister doğru olsun, ister olmasın ölene kadar hatırlanacak bir durum bu. Asla işlemeyecek Johnn Depp bu durumu. Ama sosyal medya ahalisine göre Amber ciddi yalancı ve rol yapıyor. Bu davalarda kim doğru söyler, kim yalan söyler kimse anlamaz. Ama şöyle uzaktan izleyince okuyunca ifadeleri anlaşılıyor ki hastalıklı bir ilişki durumu var.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    KADİR KAYMAKÇI: Düşünüyorum da Johnny Depp’in adını ilk 35 yıl önce ‘21 Jump Street’ dizisinde duymuştum. O günden bugüne birçok unutulmaz karakter canlandırdı beyazperdede. Kuşağının en yetenekli oyuncularından biriydi. Ve toksik bir evlilik ardından yıkıcı bir boşanma sürecinde neredeyse 40 yıllık kariyeri boyunca yaptığı her şey yerle bir oldu. Yazık! Hollywood’un gördüğü en acayip boşanma davalarından biri oluyor. Mahkeme salonunda iki kişinin en mahrem anları milyonlarca insanın gözü önünde ortalığa dökülüyor. Günün sonunda Amber Heard mü haklı Johnny Depp mi kimse bilemeyecek. Herkes takım tutar gibi tuttuğu kişiye inanacak. Bir gün tüm bunlar bittiğinde Hollywood kendi evlatlarının bu trajik durumunun filmini yapacak... Ne de olsa Show Must Go On!
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    MEHMET ÇALIŞKAN: Bir dönem kadınlarda hayranlık uyandıracak kadar karizmatik, meslektaşlarını kıskandıracak kadar başarılı en zengin oyuncular listesinin ilk sırasında yer alan Johnny Depp’in içinde bulunduğu duruma şaşırmamak elde değil. Kariyeri boyunca kazandığı 650 milyon doları tutarsız harcamalar ve yanlış yatırımları sonucu bitirme noktasına gelen Depp’in özel hayatında da darbe yemesi hayranları için oldukça üzücü. Bir dönem gıptayla bakılan bir çiftin evlerinin içinde yaşadıkları ağızları açık bıraktı.

  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    AYTEKİN TEKER: Dava uzadıkça sosyal medyada pek çok kişi Johnny Depp'i haklı bulmaya başladı. Ancak Johny Depp aklansa bile bu dava onun üzerine yapıştı. İki oyuncu da adeta birbirinin kariyerini bitirdi.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    'Samsak Döveci' tartışması sürüyor. Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan'ın türküyü aynı dönemde ayrı olarak single olarak çıkarmasının ardından olay daha da büyüdü. Çağrı, "Bizi ahde vefasızlığı üzmüştür" derken, Doğan ise şöyle yanıt verdi: "Ben gerçekten fırsatçı bir insan olsam bana telefonda 'bu eseri yapamazsın etik değil. Sana bu akılları kim veriyor? Hepinizi langıdı yaparım' gibi tehditler savurduktan sonra şarkıyı birlikte yapalım demem."
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    ESİN ÖVET: Çok sıkıldım bu muhabbetten. 'Samsak Döveci’de sevimsiz bir şarkı ve sevimsiz bir konu. Ne denir Allah aşkına. Belli ki, biri birinden faydalanmış, çalmış. Ki günümüzde maalesef birileri birilerinden faydalanıyor ve sonra da üste çıkmak için karşısındakine iftira atıyor. Yalanlar söylüyor. Böyle bir durum yaşanıyor şu an bu olayda da.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    KADİR KAYMAKÇI: Şarkıyı sevmedim. Bu tartışmayı hiç sevmedim... Bir şarkı yapmışlar, şarkı onların da tahmininden çok konuşulunca saçma sapan bir ‘ben yaptım, sen yaptın’ tartışmasına girmişler. Şarkı da bu tartışma da bir an önce biter umarım...
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    MEHMET ÇALIŞKAN: Elif Buse Doğan’ın ustasına nankörlük ettiğini düşünüyorum. Ustasının çalışmasını çıkardığı günlerde aynı şarkıyla farklı bir çalışmada bulunmak hiç etik değil. "Şarkının bu versiyonu kendisi yaptıktan sonra çıktı. Ben gerçekten fırsatçı bir insan olsam bana telefonda 'bu eseri yapamazsın etik değil. Sana bu akılları kim veriyor? Hepinizi langıdı yaparım' gibi tehditler savurduktan sonra şarkıyı birlikte yapalım demem" sözleri ise kelimenin tam anlamıyla ustasını kamuoyuna şikâyet ederek puan toplama çabası.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

    AYTEKİN TEKER: Elif Buse Doğan'ın da, 'Hepinizi langıdı yaparım' diyen Serkan Çağrı'nın da hatalı olduğunu düşünüyorum. Bu tartışmanın tek kazananı ise Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi...

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