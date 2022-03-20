'Magazin Pazar'ında bu hafta

Seda Sayan, 7 . kez evleniyor. Evlilik haberinin ardından Çağlar Ökten hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Söylentilere göre; Sayan, vokalistliğini yapan Çağlar Ökten'e bir vaatte bulundu. Çağlar Ökten de evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'dan bir gecede ayrıldı. Seda Sayan, Çağlar Ökten'in resmi nikahlı eşinden 5 yıl önce boşandığını söyleyerek, "Bir şeyler karşılığında albüm sözü vermiş olmak hem bana hakaret, hem Çağlar'ın müzisyen kimliğine büyük hakaret. Bir kere Çağlar'ı tanımıyorsunuz. Çok iyi müzisyen ve öğretmen aynı zamanda. Beni ilgilendiren bir şey daha var ona da cevap vereyim. Ben bekar bir erkek tanıdım. 5 yıl önce resmi evliliğini noktalamış, 11 yaşında bir çocuğu olan bir erkekle evleniyorum." dedi.