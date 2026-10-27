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        Haberler Dünyadan 2027 Super Bowl'un devre arası gösterisinde Jay-Z sahne alacak

        2027 Super Bowl'un devre arası gösterisinde Jay-Z sahne alacak

        Son birkaç yıldır Amerikan futbolunun final maçı Super Bowl'daki devre arası gösterilerini düzenleyen Jay-Z, gelecek yıl kendisi sahne alacak. Sahnenin bir de sürpriz konuğu olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Devre arası ona emanet

        Jay-Z, 2027'de düzenlenecek Amerikan futbolunun final gecesi Super Bowl'un devre arası gösterisinde sahne alacak.

        56 yaşındaki rapçi, birkaç yıldır Super Bowl devre arasında sahne alacak sanatçıları seçmekten sorumluydu. Sanatçlı, yeni gösteride kendisi performans sergileyecek.

        Jay-Z yaptığı açıklamada, "Reasonable Doubt'tan (1996'da çıkardığı ilk stüdyo albümü) Super Bowl devre arası gösterisinde sahne almaya kadar uzanan bu yolculuk, dünyanın en büyük sahnesinde 30 yıl boyunca müzik, çalışma ve kültürle dolu bir serüven oldu. Bu serüven, gerçekleşen bir rüya olmaya devam ediyor" dedi.

        Jay-Z'nin Super Bowl'da sahne alacağı haberi, dün gece Dallas Cowboys ile Philadelphia Eagles arasındaki maç sırasında resmen duyuruldu.

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        BİRKAÇ YILDIR DEVRE ARASININ ORGANİZATÖRÜYDÜ

        Amerikan Futbol Ligi Komiseri Roger Goodell yaptığı açıklamada, “Birkaç yıldır Jay-Z ve Roc Nation şirketi ile yakın bir şekilde çalışma ayrıcalığına sahip olduk. Onun Super Bowl devre arası gösterisi üzerindeki olağanüstü etkisini gördüm. Gösteriyi üretmek için Roc Nation ile ilk anlaşmaya vardığımızda, tek bir isteğim vardı: Jay-Z'nin bir gün, ne zaman uygun hissederse, sahneye kendisinin çıkması. Dünyanın dört bir yanındaki hayranların, Super Bowl sahnesine getireceği sanatsal yeteneği, yaratıcılığı ve kültürel etkiyi deneyimlemesi için çok heyecanlıyım” dedi.

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        Söylentilere göre, 2027 devre arası gösterisi için yarışan diğer yıldızlar arasında Miley Cyrus, Justin Bieber ve Harry Styles da vardı.

        Jay-Z'nin devre arası gösterisi, ilk albümü 'Reasonable Doubt'ın 30'uncu yıl dönümünü kutlayan 'JAY-Z 30' konserlerinin hemen ardından geliyor.

        Jay-Z, bu yıl çeşitli performanslarında eşi Beyonce, kızı Blue Ivy Carter, Rihanna, Alicia Keys, Eminem, Pharrell Williams, Lauryn Hill, Meek Mill, Snoop Dogg ve daha birçok ismi özel konuk olarak ağırladı.

        BEYONCE ÖZEL KONUK OLACAK

        Devre arası gösterisi için Beyonce'nin özel konuk olarak sahneye çıkması bekleniyor. Bu, Beyonce'nin 2013'teki ana sahne performansı ve Coldplay'in devre arası gösterisindeki konuk performansı sonrasında Super Bowl devre arası gösterisinde üçüncü kez sahne alışı olacak.

        2027 Super Bowl, 14 Şubat 2027'de Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

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