2027 Super Bowl'un devre arası gösterisinde Jay-Z sahne alacak

Jay-Z, 2027'de düzenlenecek Amerikan futbolunun final gecesi Super Bowl'un devre arası gösterisinde sahne alacak.

56 yaşındaki rapçi, birkaç yıldır Super Bowl devre arasında sahne alacak sanatçıları seçmekten sorumluydu. Sanatçlı, yeni gösteride kendisi performans sergileyecek.

Jay-Z yaptığı açıklamada, "Reasonable Doubt'tan (1996'da çıkardığı ilk stüdyo albümü) Super Bowl devre arası gösterisinde sahne almaya kadar uzanan bu yolculuk, dünyanın en büyük sahnesinde 30 yıl boyunca müzik, çalışma ve kültürle dolu bir serüven oldu. Bu serüven, gerçekleşen bir rüya olmaya devam ediyor" dedi.

Jay-Z'nin Super Bowl'da sahne alacağı haberi, dün gece Dallas Cowboys ile Philadelphia Eagles arasındaki maç sırasında resmen duyuruldu.

REKLAM

BİRKAÇ YILDIR DEVRE ARASININ ORGANİZATÖRÜYDÜ

Amerikan Futbol Ligi Komiseri Roger Goodell yaptığı açıklamada, “Birkaç yıldır Jay-Z ve Roc Nation şirketi ile yakın bir şekilde çalışma ayrıcalığına sahip olduk. Onun Super Bowl devre arası gösterisi üzerindeki olağanüstü etkisini gördüm. Gösteriyi üretmek için Roc Nation ile ilk anlaşmaya vardığımızda, tek bir isteğim vardı: Jay-Z'nin bir gün, ne zaman uygun hissederse, sahneye kendisinin çıkması. Dünyanın dört bir yanındaki hayranların, Super Bowl sahnesine getireceği sanatsal yeteneği, yaratıcılığı ve kültürel etkiyi deneyimlemesi için çok heyecanlıyım” dedi.

REKLAM

Söylentilere göre, 2027 devre arası gösterisi için yarışan diğer yıldızlar arasında Miley Cyrus, Justin Bieber ve Harry Styles da vardı.

Jay-Z'nin devre arası gösterisi, ilk albümü 'Reasonable Doubt'ın 30'uncu yıl dönümünü kutlayan 'JAY-Z 30' konserlerinin hemen ardından geliyor.

Jay-Z, bu yıl çeşitli performanslarında eşi Beyonce, kızı Blue Ivy Carter, Rihanna, Alicia Keys, Eminem, Pharrell Williams, Lauryn Hill, Meek Mill, Snoop Dogg ve daha birçok ismi özel konuk olarak ağırladı.

BEYONCE ÖZEL KONUK OLACAK

Devre arası gösterisi için Beyonce'nin özel konuk olarak sahneye çıkması bekleniyor. Bu, Beyonce'nin 2013'teki ana sahne performansı ve Coldplay'in devre arası gösterisindeki konuk performansı sonrasında Super Bowl devre arası gösterisinde üçüncü kez sahne alışı olacak.

2027 Super Bowl, 14 Şubat 2027'de Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

REKLAM