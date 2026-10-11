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        Haberler Dünyadan Cindy Crawford ve Rande Gerber oğullarının ölümünden sonra ilk kez görüntülendi

        Cindy Crawford ve Rande Gerber oğullarının ölümünden sonra ilk kez görüntülendi

        Cindy Crawford ve eşi Rande Gerber, 27 yaşındaki oğulları Presley'nin ölümünden sonra ilk kez birlikte görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 13:35 Güncelleme:
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        Acılı anne babanın ilk görüntüsü

        Cindy Crawford ve Rande Gerber, tek oğulları Presley Gerber'in ölümünün ardından Malibu'daki Zuma Plajı'nda el ele yürürken görüntülendi.

        İş insanı Rande Gerber ile iş ortağı olan ve ailenin uzun süredir arkadaşı olan ünlü oyuncu George Clooney, önceki gün trajediyi "bir ailede yaşanabilecek en kötü şey" olarak nitelendirmişti.

        "Dürüst olmak gerekirse, bu bir ailenin başına gelen en yıkıcı şeylerden biri" diyen Clooney, "Ve aile de... tahmin edebileceğiniz gibi" diye eklemişti.

        REHABİLİTASYON MERKEZİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Crawford ve Gerber çiftinin 27 yaşındaki oğlu Presley, 20 Eylül'de, uyuşturucu alışkanlığı nedeniyle tedavi için yattığı rehabilitasyon merkezine yerleştikten sadece birkaç saat sonra, aşırı dozdan hayatını kaybetti. Presley'in ölümünden sadece birkaç gün sonra cenazesi yakıldı.

        1998'de evlenen Crawford ve Gerber çifti, 1999'da Presley'i kucaklarına aldı. Daha sonra 2001'de şu anda 25 yaşında olan kızları Kaia doğdu.

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        "YIKILMIŞ DURUMDA"

        Oğullarının ölümünün ardından Page Six'e konuşan çifte yakın kaynaklar, Crawford'un "teselli edilemez" halde ve "tamamen yıkılmış" durumda olduğunu söyledi.

        Gerber-Crawford ailesinden Presley Gerber'in vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, "Aile, bu çok zor ve acı dolu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" denilmişti.

        Ölümünden önce bağımlılıkla mücadele için rehabilitasyona girdiği öğrenilen Presley'nin geçmişte alkollü araç kullanmaktan dolayı aldığı ceza sonrasında alkolle ilgili kamuoyuna yansıyan sorunları olmuştu.

        Presley de tıpkı 25 yaşındaki kız kardeşi Kaia Gerber gibi, 1990'lı yılların ünlü modeli olan annesi Cindy Crawford'ın izinden giderek modellik yapıyordu.

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        #Rande Gerber
        #Cindy Crawford
        #ölüm
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