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        Haberler Magazin Alişan: Seni çok özledik

        Alişan: Seni çok özledik

        Alişan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 5'inci yıl dönümünde duygusal bir mesaj ile andı; "Biz yanına gelene kadar her duamızda olacaksın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 13:09 Güncelleme:
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        "Seni çok özledik"

        Şarkıcı Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş'ı 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tektaş'ın ani ölümü ailesini ve dostlarını yasa boğmuştu.

        Alişan, yaşamını yitirdikten sonra ailesine kol - kanat gerdiği Selçuk Tektaş'ı vefatının 5'inci yıl dönümünde andı.

        Sosyal medya hesabından kardeşi Selçuk Tektaş'ın oğlu Burak ile oyun oynarken çekilen bir videosunu "Hiçbirimiz doyamadık sana... Seni çok özledik çok... Benim canımın yarısı, biz yanına gelene kadar her duamızda olacaksın" notuyla andı.

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        #Selçuk Tektaş
        #alişan
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