Şarkıcı Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş'ı 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tektaş'ın ani ölümü ailesini ve dostlarını yasa boğmuştu.

Alişan, yaşamını yitirdikten sonra ailesine kol - kanat gerdiği Selçuk Tektaş'ı vefatının 5'inci yıl dönümünde andı.

Sosyal medya hesabından kardeşi Selçuk Tektaş'ın oğlu Burak ile oyun oynarken çekilen bir videosunu "Hiçbirimiz doyamadık sana... Seni çok özledik çok... Benim canımın yarısı, biz yanına gelene kadar her duamızda olacaksın" notuyla andı.