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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Vivienne: Öfkeli, hasta ve çok yalnızdım

        Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Vivienne: Öfkeli, hasta ve çok yalnızdım

        Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ikiz çocuklarından Vivienne, yeme bozukluğu nedeniyle hastaneye yatırıldığını anlatırken, "Öfkeliydim, hastaydım ve çok yalnızdım" itirafında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 12:45 Güncelleme:
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        "Öfkeli, hasta ve çok yalnızdım"

        Angelina Jolie ve Brad Pitt'in altı çocuğundan en küçüğü ve ikiz olan Vivienne, yeme bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. 'Jolie-Pitt' olan soyadından 'Pitt'i atan 18 yaşındaki Vivienne Jolie, yakın zamanda düzenlenen bir sanat sergisinde bu yılın başlarında yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı.

        Vivienne'in 'Lale Tarlası: Sabırlıların Bir Galerisi' başlıklı resim sergisi, 2-8 Kasım tarihleri ​​arasında Los Angeles'ta düzenlendi. Vivienne, resimlerine eşlik eden 'Lale Tarlası' başlıklı kişisel açıklamasında özel sağlık mücadelesini anlattı. Hastanede kaldığı süre boyunca "öfkeli, hasta ve çok yalnız" hissettiğini itiraf etti.

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        "YEME BOZUKLUĞUM NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDIM"

        Vivienne açıklamasında, "Birçok insan gibi ben de ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettim. Ayrıca yeme bozukluğuyla da mücadele ettim. Bu yılın başında yeme bozukluğum nedeniyle hastaneye yatırıldım. Öfkeliydim, hastaydım ve çok yalnızdım" dedi.

        Knox ve Vivienne ikiz kardeşler
        Knox ve Vivienne ikiz kardeşler

        Vivienne, diğer genç hastaların ve hastane personelinin gösterdiği nezaketin bu zorlu süreci atlatmasına yardımcı olduğunu belirterek, "Sonunda, hastanedeki çocukların ve personelin nezaketi ve sıcaklığı, inşa ettiğim duvarları yıktı. Hiç bu kadar çok gülmemiş, ağlamamış, hiç bu kadar dürüst olmamış ve kendim olmamıştım" ifadesini kullandı.

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        "DAHA İYİ BİR İNSAN OLDUM"

        Vivienne ayrıca hastanedeki diğer genç hastaların, zor anlarda nasıl güç bulacağını öğrenmesine yardımcı olduklarını da belirtti. "Oradaki diğer çocuklar bana en zayıf anlarımda nasıl güçlü olacağımı öğrettiler" diyen Vivienne, "Hayatımın en kötü ve en iyi dönemiydi, bu sayede daha iyi bir insan oldum" ifadesini kullandı.

        Bu ayın başlarında Vivienne, babasıyla olan bağlarını yasal olarak kesti, soyadını 'Jolie' olarak seçti.

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        #Angelina Jolie
        #Vivienne
        #Brad Pitt
        #yeme bozukluğu
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