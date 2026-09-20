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        Haberler Magazin Bebek bekleyen Alina Boz'un son hali

        Bebek bekleyen Alina Boz'un son hali

        Eşi Umut Evirgen'in mekanında öğle yemeği yerken görüntülenen Alina Boz, belirginleşen karnıyla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 16:18 Güncelleme:
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        Karnı belirginleşti

        İlk çocuğuna hamile olan oyuncu Alina Boz, önceki gün eşi Umut Evirgen'in mekanında görüntülendi.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, menajeriyle birlikte yemek yiyen Boz, daha sonra mekandan ayrılarak aracına yöneldi. Gazetecileri selamlayan Boz, "Her şey yolunda, kendinize çok iyi bakın" diyerek aracına bindi. Boz'un karnının iyice belirginleşmesi dikkat çekti.

        Boz ve Evirgen çifti, Ağustos 2026'da bebek beklediklerini ve bir kız bebekleri olacağını duyurmuştu.

        İkili, 2 Aralık 2023'te hayatlarını birleştirmişti.

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        #Alina Boz
        #Hamile
        #umut evirgen
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