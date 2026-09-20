Bebek bekleyen Alina Boz'un son hali

İlk çocuğuna hamile olan oyuncu Alina Boz, önceki gün eşi Umut Evirgen'in mekanında görüntülendi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, menajeriyle birlikte yemek yiyen Boz, daha sonra mekandan ayrılarak aracına yöneldi. Gazetecileri selamlayan Boz, "Her şey yolunda, kendinize çok iyi bakın" diyerek aracına bindi. Boz'un karnının iyice belirginleşmesi dikkat çekti.

Boz ve Evirgen çifti, Ağustos 2026'da bebek beklediklerini ve bir kız bebekleri olacağını duyurmuştu.

İkili, 2 Aralık 2023'te hayatlarını birleştirmişti.