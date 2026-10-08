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        Haberler Magazin Birce Akalay'dan sevgilisinin o sözlerine karşılık: O günü hatırlıyorum

        Birce Akalay'dan sevgilisinin o sözlerine karşılık: O günü hatırlıyorum

        Birce Akalay, daha önce sevgilisi Hakan Kurtaş'ın kendisi için kullandığı "Onu ilk gördüğümde aşık olmuştum" ifadeleri hakkında konuştu ve "Şanslı birisiyim. O ilk günü hatırlıyorum. Onun bana bakışlarını da hatırlıyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        "O günü hatırlıyorum"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zorlu PSM, 14'üncü sezonunu oyuncu Bergüzar Korel'in sahne aldığı bir etkinlikle başlattı. Gecede sanat ve magazin dünyasından çok sayıda ünlü isim yer aldı. Oyuncu Birce Akalay da yeni sezonun kendisi açısından oldukça hareketli geçeceğini söyledi. Her şeyin çok güzel gittiğini belirten Akalay, "Sezon açılıyor, tiyatro oyunları başlıyor. Sonrasında diziler de var" diyerek yoğun bir döneme hazırlandığını ifade etti.

        Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Akalay'a, sevgilisi Hakan Kurtaş'ın daha önce kendisiyle ilgili "Onu ilk gördüğümde aşık olmuştum" şeklindeki sözleri hatırlatıldı. Bu sözlere gülümseyerek karşılık veren Akalay, "Evet, şanslı birisiyim. O ilk günü hatırlıyorum. Onun bana bakışlarını da hatırlıyorum" diyerek aşklarının başlangıcına dair duygusal bir itirafta bulundu.

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        Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş'ın sahne performansını da beğendiğini dile getirerek, Kurtaş'ın tiyatrodaki başarısından duyduğu mutluluğu ifade etti.

        Hakan Kurtaş ile Birce Akalay yaklaşık 3 yıldır aşk yaşıyor

        Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci çifti, yeni tiyatro sezonu öncesi heyecanlarını dile getirdi. Aralık ayında prömiyer yapacak yeni oyunlarının hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Beyza Şekerci, oyuna gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Eşi Engin Hepileri'den de övgüyle bahseden Şekerci, Hepileri'nin mütevazı kişiliğine dikkat çekerek tiyatroya verdiği emeğin altını çizdi. Bir tiyatro oyununa hazırlığın uzun bir süreç olduğunu belirten Şekerci, "Engin bir oyuna başlamadan yaklaşık bir yıl öncesinden hazırlanmaya başlıyor" dedi.

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        Gazetecilerin, "Tiyatro artık para kazandırmıyor mu?" sorusuna ise Engin Hepileri dikkat çeken bir yanıt verdi. Hepileri, "İşinizi düzgün yaparsanız, planlamanızı düzgün yaparsanız tiyatro para kazandırıyor" diyerek tiyatronun doğru planlama ve disiplinle sürdürülebilir bir alan olduğuna vurgu yaptı.

        Oyuncu Fadik Atasoy da yeni sezon öncesi sanat dünyasına dair heyecanını gazetecilerle paylaştı. Türkiye'nin sanat ve kültür hayatı açısından yeni sezonun oldukça hareketli geçeceğini söyleyen Atasoy, tiyatrodan sinemaya, sanatın farklı alanlarında güzel projelerin izleyiciyle buluşacağını belirterek, "Türkiye'nin kültür sanat hayatında, tiyatroda, akla gelebilecek her alanda güzel işlerin olacağı, güzel bir akşama imza atacağız" dedi.

        Yeni tiyatro projesiyle ilgili de müjde veren Atasoy, yaklaşık bir yıl sonra annesi Emel Göksu ile aynı sahneyi paylaşacağını açıkladı. Ünlü oyuncu, "Bir yıl sonra annemle karşılıklı oynayacağımız güzel bir oyunumuz var. Ona hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Atasoy'un bir diğer sürprizi ise sinema dünyasından geldi. Kendisine ait bir kısa film projesi olduğunu açıklayan başarılı oyuncu, bu kez yönetmen koltuğuna oturacağını söyledi. Filmin hem yönetmenliğini üstlenecek hem de kamera karşısına geçecek olan Atasoy, yeni projesiyle oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik yönünü de izleyiciyle buluşturacak.

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        #birce akalay
        #hakan kurtaş
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