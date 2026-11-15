Birce Akalay: Hava alalım dedik, yakalandık
Birce Akalay, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Yeni projelerinin olduğunu söyleyen oyuncu, güzel havayı fırsat bilerek parkta kitap okudu, ardından sahilde yürüyüş yaptı
Giriş: 15 Kasım 2026 - 09:19 Güncelleme:
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, oyuncu Birce Akalay önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sabah saatlerinde köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan Akalay, gazetecilerle karşılaşınca kısa bir açıklama yaptı.
Yakında yeni projelerde yer alacağını belirten Akalay, "Her şey yolunda, birazcık hava alalım dedik ama size yakalandık" ifadelerini kullandı. Köpeğiyle parkta vakit geçiren oyuncu, bir süre ağacın altında oturarak kitap okudu. Patili dostuyla sahil boyunca yürüyüş yapan Akalay, gezintisine devam etti.
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