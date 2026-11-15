Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Objektife Takılanlar Birce Akalay: Hava alalım dedik, yakalandık

        Birce Akalay: Hava alalım dedik, yakalandık

        Birce Akalay, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Yeni projelerinin olduğunu söyleyen oyuncu, güzel havayı fırsat bilerek parkta kitap okudu, ardından sahilde yürüyüş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 09:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yakalandık"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, oyuncu Birce Akalay önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sabah saatlerinde köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan Akalay, gazetecilerle karşılaşınca kısa bir açıklama yaptı.

        Yakında yeni projelerde yer alacağını belirten Akalay, "Her şey yolunda, birazcık hava alalım dedik ama size yakalandık" ifadelerini kullandı. Köpeğiyle parkta vakit geçiren oyuncu, bir süre ağacın altında oturarak kitap okudu. Patili dostuyla sahil boyunca yürüyüş yapan Akalay, gezintisine devam etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        A Milli Takım'a ne oldu? Eren Şafak'tan çarpıcı Sergen Yalçın ve oyuncu reaksiyonu yorumu!

        A Milli Takım'da neler yaşandı? Sergen Yalçın'ın işi neden kolay değil? Milli takımda teknik ve taktik değişimden daha önemli olan neydi? A Milli Takım'da 3,5 yıl yardımcı antrenörlük yapan Eren Şafak, Sergen Yalçın'ın çalışma sürecini, Montella dönemindeki santrforsuz sistemden santrforlu oyuna geç...
        #birce akalay
        #oyuncu
        #ünlü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        "Savunma planlarını artıracağız"
        "Savunma planlarını artıracağız"
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı