Bülent Şakrak: Bizim de var ağabeylerimiz

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti. İnanır'ın vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden olmuştu.

Oyuncu Bülent Şakrak, Kadir İnanır ile geçmişte birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.

Usta oyuncuyla olan anılarını yad eden Şakrak, İnanır'a duyduğu özlemi de dile getirdi. Ünlü oyuncu, fotoğraflarına şu notu ekledi: Bizim de var ağabeylerimiz. Hem de ölümsüz.