Ailesinin"zamanımızın en büyük mücevher tasarımcısı" olarak nitelendirdiği, İtalyan mücevher markası Bulgari'nin dünya çapında tanınan bir lüks markasına dönüşmesinde önemli rol oynayan Paolo Bulgari, 89 yaşında Roma'da hayatını kaybetti.

Lüks ve gösterişli mücevherlerle özdeşleşen Paolo Bulgari, çalışma arkadaşları ve yakınları tarafından içine kapanık bir kişi olarak tanımlanıyordu. Tasarımcı, şirketin Roma’daki tarihi Via Condotti mağazasında müşterilere hizmet vermekten de keyif alıyordu. Zaman zaman kendisini yalnızca bir satış görevlisi olarak tanıttığı aktarılıyordu.

İLERİ YAŞINA RAĞMEN TASARIMA DEVAM ETTİ

İtalyan basınına göre Bulgari, hayatının son dönemlerine kadar mücevher tasarımları çizmeyi sürdürdü.

Bulgari markası, Paolo Bulgari'nin büyükbabası, gümüş ustası Sotirios Voulgaris tarafından 1800'lü yılların sonunda kuruldu. Aile şirketine 1960 yılında katılan ve 1984'te yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Paolo Bulgari, markanın mücevherden saat, parfüm ve otelcilik sektörlerine uzanan büyümesine öncülük etti.

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Bulgari'nin çoğunluk hisseleri ve kontrolü 2011 yılında Fransız lüks grubu LVMH'ye devredildi. Şirketin üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Paolo Bulgari, özellikle renkli değerli taşlara dayanan tasarım anlayışıyla tanınıyordu.

LVMH Üst Yöneticisi Bernard Arnault, cumartesi günü yaptığı açıklamada Paolo Bulgari'nin markanın başarısında belirleyici rol oynadığını söyledi. Arnault, Bulgari'nin şirketin İtalyan kimliğini ve Roma'nın köklü mirasını koruyup temsil ettiğini belirtti.

Paolo Bulgari için bugün Roma’da cenaze töreni düzenlenecek.

HOLLYWOOD VE KRALİYET AİLELERİNİN GÖZDE MÜCEVHERLERİ

1984'ten bu yana Bulgari grubunun yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Paolo Bulgari, Hollwood yıldızlarının yanı sıra Prenses Diana dahil kraliyet üyelerini de süslemişti. Markanın ünlü müşterileri arasında Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Anne Hathaway, Nicole Kidman, Angelina Jolie ve Rihanna gibi isimler yer alıyor.