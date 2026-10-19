Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası Yaşar Bonomo'nun vefatı sanatçıyı ve ailesini yasa boğdu. Babasına sosyal medya hesabından duygusal sözlerle veda eden Can Bonomo, "Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın. Top bende" ifadeleriyle acısını paylaşmıştı.

Ölüm haberinin ardından Can Bonomo'nun kız kardeşi Funda Bonomo, babasının vefatı sonrasında yapılan bazı yorumlara isyan etti.

Funda Bonomo, "Biz babamızı kaybettik. Kardeşimin kariyerinden dolayı bu durumun magazin değeri var. Sürekli haber paylaşımlarına denk geliyorum. Yorumlara bir kişi 'Allah rahmet eylesin' yazıyorsa 30 kişi Yahudiliğimizden bahsediyor. İnsan mı değiliz? Canımız mı acımıyor? Empatiyi hak etmiyor muyuz? Bunu lütfen tartışabilir miyiz, Atatürkçü milliyetçi bir T.C. vatandaşı olarak ben bu muameleyi kabul edemiyorum" dedi.