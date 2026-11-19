Darüşşafaka Spor Kulübü, Türk basketboluna oyuncu kazandıran altyapı geleneğini geleceğe taşımak için bir yıl sürecek bağış kampanyasını başlattı. Cem Yılmaz, kampanyanın ilk videosuyla bağış çağrısı yaptı.

Kampanya sözcüsü Ata Salim Celayir, yıl boyunca kulübün altyapı çalışmalarını ve Türk basketboluna katkısını anlatacak, kampanyayla ilgili gelişmeleri paylaşacak.

Darüşşafaka Spor Kulübü, 14 Aralık Pazartesi akşamı düzenleyeceği teşekkür gecesinde destekçileriyle buluşacak. Basına açık gerçekleştirilecek gecenin ardından online bağış yapılabilecek.