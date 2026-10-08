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        Haberler Müzik Demet Sağıroğlu ve Barbaros turnede buluşuyor

        Demet Sağıroğlu ve Barbaros turnede buluşuyor

        Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Demet Sağıroğlu ve şarkıcı Barbaros, ortak Türkiye turnesi kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 15:08 Güncelleme:
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        Demet Sağıroğlu ve Barbaros turnede buluşuyor

        Demet Sağıroğlu ve Barbaros, geniş repertuvarlarından oluşan özel bir programla Ankara, İstanbul ve İzmir'de konser verecek. Turne kapsamında iki sanatçı, solo performanslarının yanı sıra ortak sahne şovlarıyla da müzikseverlerin karşısına çıkacak. Müzik kariyerine Kayahan'ın vokalisti olarak başlayan Demet Sağıroğlu, 1994 yılında yayımlanan 'Kınalı Bebek' albümüyle solo kariyerine adım attı. Sağıroğlu, pop müziğin yanı sıra sinema ve müzikal projelerinde de yer aldı.

        İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü mezunu olan Barbaros ise; pop, caz, klasik ve dünya müziği örneklerinden oluşan çok dilli repertuvarıyla tanınıyor. Sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli müzikal projelerinde da rol aldı.

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        Türkiye turnesi konser takvimi ise şöyle;

        Ankara

        17 Ekim 2026 | 20.00

        Ankara – CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon

        İstanbul

        23 Ekim 2026 | 21.00

        İstanbul – Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

        İzmir

        19 Kasım 2026 | 20.00

        İzmir – Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

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        #Demet Sağıroğlu
        #Barbaros
        #konser
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