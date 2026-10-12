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        Haberler Magazin Deniz Işın yaşadığı tacizi anlattı

        Deniz Işın yaşadığı tacizi anlattı

        Oyuncu Deniz Işın, evine dönerken bir grup erkeğin sözlü tacizine maruz kaldığını açıkladı. Korku ve öfke duyduğunu belirten Işın, yaşadıklarını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 16:03 Güncelleme:
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        Yaşadığı tacizi anlattı

        Deniz Işın, dün gece evine döndüğü sırada yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Arabanın içindeki 5-6 erkeğin sözlü tacizine uğrayan oyuncu evine yakın mesafede yaşadığı olayın detaylarını anlattı.

        Işın, olay sırasında kendisini korumak ve erkeklerle göz teması kurmamak için oradan uzaklaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı: Hayatım boyunca o kadar küfür etmişimdir ama hiç art arda etmemiştim. Benim için de bir ilk oldu. Dün gece arabanın içinden 5-6 erkek tuhaf tuhaf şeyler söylediler. Evime iki dakikalık mesafe vardı. Çok sinirlendim. Kendimi güvende hissetmedim. Bir de bu özgüvenleri yok mu... Erkekler bu konuda kendilerine çok güveniyorlar. Güvenmeyin bence ama... Bu şartlar altında yaşayan kadınların yıllardır biriken öfkelerinin ne şekilde ortaya çıkacağını bilemezsiniz. Hem kendimi korumak hem de onları kendimden korumak için göz teması kurmamak adına oradan bağıra bağıra uzaklaştım. Her kimse ne kendi gücüne ne de karşısındakinin güçsüzlüğüne güvensin! Dün gece fark ettim, ben bayağı dolmuşum, ramak kaldı.

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        #Deniz Işın
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